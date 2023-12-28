嘉市規模最大湖美夜市回歸！業主申請獲市府核准 預定下月營業

嘉義市規模最大的湖美夜市5月間風光開幕，吸引爆滿人潮，連總統候選人柯文哲也逛夜市，後因不符合都市計畫法土地分區使用規定，遭市府開罰6萬元，不到1個月就落幕。業主另覓近2千坪合法用地申請經營，已獲市府核准。鄭姓業者說，預定下個月營運，共200多攤，營運日公布臉書。

市府建設處說，經各單位數次審查地勘查，業者針對攤販集中場申請計畫書及修正建議完成改善，同意設置，是首座申請核准民營攤販集中場，攤販集中場位在湖美八路、湖美七路、健康二路及健康三路等街墎內，有兩處基地，基地約6235平方公尺，可設200攤位，土地使用分區屬第二種商業區，非不得作為攤販集中場使用。

攤販集中場營業時間為每周三、五、六，下午4點至凌晨2點，攤販集中場提供停車場空間7,810平方公尺，計109格汽車停車格及150格機車停車格位，停車場位置於攤販集中場南邊250公尺處，攤販集中場及停車場設有廁所(含無障礙廁所)供消費民眾使用。

市府核准設置後，業者需遵守相關法令規定營運管理。建設處長田長沛說，湖子內區段徵收區是嘉市新開發區，亟待業者投資創造商機，希望攤販集中場設立創造消費者、業者、市府三贏局面，期望帶動本市觀光及夜經濟，提升地區繁榮。

市府核准該攤販集中場期限4年，許可期限屆滿前3個月，業者可再行申請許可。另市府將在設置地點及里辦公室公告30日周知，並請業者在市府許可日起30日內召開首次會員大會，推舉管理委員將章程及會議紀錄報府備查。