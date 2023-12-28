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嘉縣飲料杯封膜邊料再生 明年起可直接丟上回收車

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣推動飲料杯封膜邊料再生做環保袋，今年在大林鎮試辦共回收2.65公噸封膜邊料，製造出5000個環保袋。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣推動飲料杯封膜邊料再生做環保袋，今年在大林鎮試辦共回收2.65公噸封膜邊料，製造出5000個環保袋。圖／嘉義縣政府提供

飲料杯封膜邊料也可以回收了！嘉義縣環保局今年在大林鎮試辦「封膜邊料回收」，委託清潔隊到飲料店收封膜邊料，交給業者集中、回收並再生，扭轉封膜被送進焚化爐的宿命，今年回收2.65公噸封膜，製造5千個環保袋，明年全縣飲料店都可將封膜邊料丟上回收車。

環保局指出，大林鎮32家飲料店今年加入試辦行列，5至8月共回收490公斤封口膜裁切後的邊料，平均每店每月回收3.8公斤。未來嘉義縣超過300家飲料店都會加入封膜回收計畫，預估每年可回收14公噸封膜邊料，減少碳足跡18公噸二氧化碳，有效降低溫室氣體排放。

環保局長張輝川說，嘉義縣封膜邊料回收系統建立完善後，早餐店、飲料店、豆花店等使用飲料杯封口機的店家，都可把封膜邊料送入資源回收管道，丟上回收車，預計每年可以回收至少25公噸，相當於減少32.5公噸的碳足跡，同時也有效減少垃圾量，實現資源循環再生。

張輝川指出，每卷飲料封口膜重量不輕，使用過後的邊料只需將中間紙卷拆開，就能再利用剩餘塑膠膜，低碳減塑是全球的重要議題，嘉義縣全力支持源頭減量政策，透過政府和產業的合作，攜手台灣化學纖維公司、積優國際企業，將封口膜回收產業鏈發展成環保典範。

嘉義縣推動飲料杯封膜邊料再生做環保袋，明年起全縣飲料店都可將封膜邊料丟上回收車。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣推動飲料杯封膜邊料再生做環保袋，明年起全縣飲料店都可將封膜邊料丟上回收車。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣推動飲料杯封膜邊料再生做環保袋，明年起全縣飲料店都可將封膜邊料丟上回收車。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣推動飲料杯封膜邊料再生做環保袋，明年起全縣飲料店都可將封膜邊料丟上回收車。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣推動飲料杯封膜邊料再生做環保袋，今年在大林鎮試辦共回收2.65公噸封膜邊料，製造出5000個環保袋。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣推動飲料杯封膜邊料再生做環保袋，今年在大林鎮試辦共回收2.65公噸封膜邊料，製造出5000個環保袋。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 資源回收

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