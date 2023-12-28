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台南五福商店華麗立面重現引話題 明年1月16日內部開箱

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南五福商店立面修繕工程近期卸除鷹架，重現華麗精緻的建築外觀引起話題，市府文化局表示，目前內部仍在整理中，預計明年1月16日可完整開箱。記者萬于甄／攝影
台南五福商店立面修繕工程近期卸除鷹架，重現華麗精緻的建築外觀引起話題，市府文化局表示，目前內部仍在整理中，預計明年1月16日可完整開箱。記者萬于甄／攝影

建築立面具特殊藝術價值的台南市中正路五福商店，近日因立面施工鷹架卸除，重新展現修復完成的精美樣貌，引起話題，也讓不少民眾相當驚喜，今早已有不少遊客搶先拍照打卡，台南市長黃偉哲更在臉書邀請民眾一起來打卡。文化局表示，五福商店內部仍在整理中，預計明年元月16日可正式開箱。

銀座通五福商店整修工程經費約2900萬，其中由文化部及南市府文化局補助約2000萬，屋主家族自籌約100萬，2018年啟動整修計畫並考證相關文史資料設計後，在2021年正式動工修繕，近日建築立面施工鷹架卸除，重現五福商店原有的面貌，讓不少民眾直呼「好美喔」。

文化局表示，五福商店整修最困難的莫過於老屋結構的問題，尤其是頂樓的木造屋頂，因年舊失修，且還有白蟻蛀蝕、漏水等情況，增添老屋修繕的難度，因此整修的重點在於建築結構的補強為主，另外就是立面「福」、「GOFUKUSHOTEN」等字樣泥塑及內部歷史文資考證。

文化局提到，五福商店目前內部仍在進行整理修繕，預計明年元月16日整修完工，未來文史資料保存的區域會提供民眾參觀，部分空間則規畫為藝文展覽，屋主也正找尋對老屋友善的單位希望能進駐營運，後續待整體建築修繕完工後，將進一步登錄為歷史建築

台南五福商店立面修繕工程近期卸除鷹架，重現華麗精緻的建築外觀引起話題，市府文化局表示，目前內部仍在整理中，預計明年1/16可完整開箱。記者萬于甄／攝影
台南五福商店立面修繕工程近期卸除鷹架，重現華麗精緻的建築外觀引起話題，市府文化局表示，目前內部仍在整理中，預計明年1/16可完整開箱。記者萬于甄／攝影

歷史建築 文化局 老屋

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