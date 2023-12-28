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台南鎮北坊文化園區 感受府城老味道

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
已有百年歷史的台南公園，為台南市目前最古老也最大的公園。圖／台南市觀旅局提供
已有百年歷史的台南公園，為台南市目前最古老也最大的公園。圖／台南市觀旅局提供

台南市北區坐擁豐富歷史與文化底蘊，擁有獨特的人文風情，其中，鎮北坊文化園區更是早期行政官署與軍事重鎮，區域內擁有豐富古蹟群，適逢跨年元旦連假來臨，市府觀旅局也特別推薦，邀請民眾一同走訪北區，感受府城不可或缺的老味道。

觀旅局表示，鎮北坊文化園區以北門路以西，西門路三段以東，成功路以北，公園北路以南範圍，在清領時期是行政官署與軍事重鎮，且區域內寺廟古蹟相當豐富，有開基玉皇宮、大觀音亭、烏鬼井等；近年來則有許多熱門的休閒娛樂場所興起，像是台南公園、山海圳綠道、小北成功夜市、小北觀光夜市及知名的台南花園夜市等。

觀旅局說，台南公園迄今已百餘年，為台南最古老也最大的公園，占地4萬餘坪，為慶祝台南公園100周年，在2017年請來日本知名庭園大師修復瀑布景觀，讓台南公園擁有濃濃的日式風情外，隔年也登錄為文化景觀，台南公園內各處造景都充滿歷史的氛圍。

周末將迎來跨年元旦3天連假，觀旅局邀請民眾到台南跨年時，不妨前往鎮北坊文化園區觀光，且北區更是台南轉運站及各大公車路線交匯，加上站點眾多的YouBike服務，相信可提供遊客輕鬆自如的輕旅行。

台南市北區為台南轉運站及各大公車路線交匯，可提供遊客觀光時輕鬆方便的交通。圖／台南市觀旅局提供
台南市北區為台南轉運站及各大公車路線交匯，可提供遊客觀光時輕鬆方便的交通。圖／台南市觀旅局提供

台南 元旦連假 夜市

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