老市場「美學」大變身！台南西港市場肉攤都走藝文風

台南市西港市場興建於民國67年，是在地人最喜愛的老市場，許多攤商都已交棒至第2代，甚至第3代經營，更曾榮獲經濟部評選優良市集3星認證。為推動市場轉型，台南市政府成功爭取到經濟部傳統市場美學升級暨攤鋪優化輔導計畫經費250萬元，針對西港市場及5處攤位進行美學改造設計，幫助市場環境質感加分。

經發局長林榮川表示，該計畫輔導的南億肉舖、蓮華素食、西港烤雞油雞，虱目魚粥雄肉燥飯和南文豬內5個攤鋪，除傳統市場新鮮且高CP值的商品及特有的人情味無可取代，為翻轉市場環境的刻板印象，帶動新世代的人群持續走進菜市場採買，後續將持續爭取經費針對招牌LOGO、工作檯、收納陳列及燈光輔導攤商進行大改造，注入巧思，讓消費者耳目一新，提升購買意願。

西港市場至今已有40多年歷史，市場內的照明較昏暗，明亮度不足，廊道的裝置整齊度不足而顯凌亂，這次改造規畫天花板的部分以實木淺色的木造材質做裝設，外觀簡潔整齊，添加植栽的裝飾，會讓整體感覺更有生命力與朝氣。入口招牌的部分，以木紋格柵方式呈現，嶄新的LOGO與字體，代表西港市場的意象與LOGO，獨特的標識有獨樹一格的氣派。

市場處長陳豪吉說，接受專業輔導的5個攤位，每攤由經濟部補助20萬元，配合攤商自付額2萬5千元進行改造。在團隊輔導的過程中，透過其他案例的分享，引導各種攤商對自己的品牌發展規劃及想像，讓攤商老闆更能理解攤位改造的目的，以及自己攤位的形象方向。

「南億肉鋪」是販售生鮮畜內的攤商，過去舊有的攤位形象偏於老舊，攤台支架外露，業者說，希望能透過藏青色的沉穩與繽紛的花窗為主題呈現出改造新鮮感，搭配專屬Logo地面投影，期望能引起消費者的目光。