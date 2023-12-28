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迎接高齡社會壯世代來臨 嘉義市首辦樂齡勇壯料理班

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市府衛生局推動樂齡勇壯計畫，舉辦「樂齡勇壯手作創意料理課」，由廚師與3名社區營養師攜手，共同設計6道創意料理，教長者運用全穀雜糧及調整質地技巧。圖／嘉市府提供
嘉義市府衛生局推動樂齡勇壯計畫，舉辦「樂齡勇壯手作創意料理課」，由廚師與3名社區營養師攜手，共同設計6道創意料理，教長者運用全穀雜糧及調整質地技巧。圖／嘉市府提供

因應高齡社會65歲以上壯世代族群，嘉義市政府衛生局推動樂齡勇壯計畫，舉辦「樂齡勇壯手作創意料理課」，由廚師與3名社區營養師攜手，共同設計6道創意料理，教長者運用全穀雜糧及調整質地技巧，簡單輕鬆製作兼具營養與美味創意料理，12堂課共280名「壯世代」長者參加，體驗學習烹飪的樂趣。

國民營養調查發現，國人未精製全榖雜糧及蔬菜攝取比例不足，因此營養師與廚師以全榖雜糧及蔬菜為主食材來設計食譜。「芝麻地瓜乳酪寶盒」以地瓜搭配高鈣乳酪與芝麻；「黃金南瓜鹹塔」以南瓜泥搭配鹹香蘑菇碎乳酪內餡。

「地中海樂活餐」以馬鈴薯餃搭配堅果及蕃茄糊；「雜糧米漢堡」及「米蛋糕」以全榖雜糧為食材作出顛覆傳統想像餐點；「創意蔬食九宮格」透過烹飪技巧、挑選食材，搭配軟質地餐點。期望參加長者注意飲食均衡和多樣性。

陳姓學員說，年紀大少進廚房煮菜，這次參加料理課，主廚教他們料理技巧，也如何製作軟質餐點，針對高齡者客製化餐點，好吃又方便製作。古姓學員表示，好奇不加泡打粉怎麼做米蛋糕，成品出爐，真的好吃。王姓學員說，米蛋糕用地瓜作塗醬、用五穀米及果乾作內餡，再用海苔片捲起來，吃起來鹹甜鹹甜，很有特色，回家後要做給家人及鄰居們品嚐。

嘉市興村人文關懷協會據點供餐服務，供餐人數多，理事長徐素津在周邊田地種菜減輕食材成本，多名備餐志工參加料理課程，討論據點菜單，將色彩豐富蔬菜盛裝九宮格供餐，讓人食慾大增。衛生局首次舉辦「樂齡勇壯手作創意料理課」，將12次課程照片剪接成影片，歡迎上衛生局Youtube頻道觀看。

嘉義市府衛生局推動樂齡勇壯計畫，舉辦「樂齡勇壯手作創意料理課」，由廚師與3名社區營養師攜手，共同設計6道創意料理，教長者運用全穀雜糧及調整質地技巧。圖／嘉市府提供
嘉義市府衛生局推動樂齡勇壯計畫，舉辦「樂齡勇壯手作創意料理課」，由廚師與3名社區營養師攜手，共同設計6道創意料理，教長者運用全穀雜糧及調整質地技巧。圖／嘉市府提供
嘉義市府衛生局推動樂齡勇壯計畫，舉辦「樂齡勇壯手作創意料理課」，由廚師與3名社區營養師攜手，共同設計6道創意料理，教長者運用全穀雜糧及調整質地技巧。圖／嘉市府提供
嘉義市府衛生局推動樂齡勇壯計畫，舉辦「樂齡勇壯手作創意料理課」，由廚師與3名社區營養師攜手，共同設計6道創意料理，教長者運用全穀雜糧及調整質地技巧。圖／嘉市府提供
嘉義市府衛生局推動樂齡勇壯計畫，舉辦「樂齡勇壯手作創意料理課」，由廚師與3名社區營養師攜手，共同設計6道創意料理，教長者運用全穀雜糧及調整質地技巧。圖／嘉市府提供
嘉義市府衛生局推動樂齡勇壯計畫，舉辦「樂齡勇壯手作創意料理課」，由廚師與3名社區營養師攜手，共同設計6道創意料理，教長者運用全穀雜糧及調整質地技巧。圖／嘉市府提供

創意料理 衛生局 食材

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