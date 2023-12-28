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迎接2024第一道曙光 阿里山看日出聽音樂還能品嘗美食

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
迎接2024第一道曙光，阿里山日出印象音樂會於1月1日清晨5點半在阿里山遊樂區內祝山觀日平台登場。圖／嘉義縣政府提供
迎接2024第一道曙光，阿里山日出印象音樂會於1月1日清晨5點半在阿里山遊樂區內祝山觀日平台登場。圖／嘉義縣政府提供

迎接2024第一道曙光，阿里山日出印象音樂會將於1月1日清晨5點半在阿里山國家森林遊樂區內，海拔2485公尺的祝山觀日平台登場，嘉義縣政府邀請十鼓擊樂團、樂興之時管絃樂團及尋人啟事人聲樂團合體演出，讓民眾在溫暖樂聲陪伴下迎接阿里山日出。

為讓民眾愉快參加日出印象，嘉縣警局竹崎分局規畫各項交通管制措施，包括轎車、遊覽車及機車依指示將車輛停於園區外停車處，再搭乘接駁車或步行進入園內，要請民眾開車配合現場人員指揮，提升旅遊品質及行車安全。

嘉縣長翁章梁表示，阿里山日出印象音樂會邁入22周年，演出之一的樂興之時管絃樂團，是第8度到場演出，今天加碼邀請百年檜木甜甜圈、逐鹿部落、阿里山土匪森活村業者到現場熱食，讓觀眾賞「三聲齊響」日出演出，也能一飽口福。

翁縣長說，不管是親臨現場或觀賞直播，都能欣賞到高品質音樂演出，今年特地準備大獎給觀賞直播的民眾，只要在直播下方留下新年祝賀語，就有機會入住阿里山英迪格酒店雙人房，還能獲得活動限定的簽名明信片。

阿里山日出印象音樂會邁入22周年，演出之一的樂興之時管絃樂團，第8度到場演出，嘉縣長翁章梁昨晚特地親自帶甜甜圈探班團員們。圖／嘉義縣政府提供
阿里山日出印象音樂會邁入22周年，演出之一的樂興之時管絃樂團，第8度到場演出，嘉縣長翁章梁昨晚特地親自帶甜甜圈探班團員們。圖／嘉義縣政府提供
迎接2024第一道曙光，阿里山日出印象音樂會於1月1日清晨5點半在阿里山遊樂區內祝山觀日平台登場，警方呼籲遊客車輛配合現場人員指揮。圖／嘉義縣政府提供
迎接2024第一道曙光，阿里山日出印象音樂會於1月1日清晨5點半在阿里山遊樂區內祝山觀日平台登場，警方呼籲遊客車輛配合現場人員指揮。圖／嘉義縣政府提供

阿里山 樂團 直播

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