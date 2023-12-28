南市「雙跨年」演唱會 永華和新營「交通懶人卡」提醒

台南市跨年演唱會在永華市政中心西側廣場與新營南瀛綠都心同時舉辦，交通局今天公布交通資訊，在市府西側廣場舉辦的「台南好young跨年晚會」，從12月31日下午1點起至明年1月1日凌晨2點，安平區市府周邊建平路、南島路及東西南榕大道周邊將配合活動進行交通管制；「南瀛跨年晚會」新營區民治路、中正路路段預計人車湧入，請民眾出遊前多加注意路況，並提前改道。

交通局表示，永華市政中心西側廣場，配合交管措施及因應活動停車需求，建平路南向車道（建平11街—府前路二段）及西南榕大道、南島路(中華西路至東南榕大道)及東南榕大道西側路邊格位，將改為臨時機車停車場，建平路西側人行道及中華西路（府前路二段—南島路）人行道，活動時間開放機車停放，請多加利用。府前路人行道(中華西路至建平路)因應大量人潮禁止停放機車。

「南瀛跨年晚會」於新營南瀛綠都心舉行，場地周邊民治路(信義街至中正路)部分汽車格位於活動當日改為機車停放，民治路(信義街至公園入口)人行道開放機車停放，請市民朋友依現場交通指揮人員行車及停車，停放時避開無障礙坡道、住店家、車庫出入通道及相關緊急通道口；人行道上臨時停放機車請保持行人通行空間，並依規定依序停放，違規停放車輛也依相關規定開罰及拖吊。

交通局呼籲多搭乘大眾運輸工具，規畫「跨年專車」，民眾可搭乘火車至台南車站，或新營車站搭乘活動接駁專車，方便抵達活動會場。台鐵局也配合增開列車，台南地區於113年1月1日凌晨加開台南－嘉義(台南站約2點05分開)、台南－潮州(台南站約1點35分開)、新營－嘉義(新營站約1點10分開) 、新營－善化(新營站約0點50分開)區間車，服務參加活動民眾返程（詳情請至台鐵局網站查詢確認）。