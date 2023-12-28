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跟著皇太子遊台南 走讀史蹟景點及體驗曬鹽
台江國家公園區內的「安順鹽場」，是日治時期台灣製鹽株式會社所闢建，日治時期日本裕仁皇太子也曾來此參訪，此鹽場也是台灣鹽業歷史重要場域，台江國家公園管理處明年1月起將舉辦2場次「跟著皇太子遊台南」，是了解在地文史及鹽業史的好機會。
台江國家公園管理處表示，安順鹽場曾是當時最進步的鹽田，鹽場完工時正逢日本裕仁皇太子來台行啟12天，在台南2日緊密的視察行程，也安排到訪安順鹽場，足見此鹽場在台灣鹽業發展的重要地位。為推廣在地文史及活化鹽業歷史場域，2022辦理「跟著皇太子遊台南」台江文史走讀及鹽業體之旅，深獲各界回響，明年初特別規畫辦理2場次。
此活動將循著皇太子台南行啟路線，由解說員帶領民眾走讀精選的史蹟景點，如台南知事官邸、台南州廳、南門尋常小學校、台南孔廟、成大榕園等，聆聽在時空交錯中堆疊出的精采故事；參觀安順鹽場內的古蹟及鹽村特色建物，並體驗曬鹽，認識如何使用鹽滷水製作美味的豆花、豆腐等。
活動時間為2024年1月21日（周日）及3月9日（周六）全天，活動人數每場36人，報名費每人500元，採網路線上報名，第1場次將於1月2日上午10點開放報名。有興趣的民眾可至台江國家公園網站報名及查詢活動簡章。相關問題可洽台江處解說教育科黃小姐（06-2842600轉1513）。
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