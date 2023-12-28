台南和緯路延伸安平 通車

台南市和緯路5段延伸長約1公里、寬度30公尺，昨天舉行謝土通車典禮，整條和緯路串連北區到中西區、並銜接安平區，市長黃偉哲說，提升安平觀光及交通效能。另，市府為徹底解決安平交通問題，推動安平漁港跨港大橋，流標10次後終有廠商投標；議員提醒此為重大建設，不能再讓市民失望。

工務局表示，和緯路全長5.4公里，是中西區、北區通往安平的重要道路，自1989年起投入經費近25億元，分10多期計畫開闢從北區北門路，往西到台17西濱公路、華平路共約4.4公里路段；此次「和緯路五段延伸工程」東起華平路、西至民權路四段，往西可進入安平、通到四草大橋往安南區，讓安平及中西區交通路網更趨完整。

市長黃偉哲主持通車致詞說，市府極力爭取後獲內政部核定補助延伸工程3.5億元經費，終於打通和緯路往西延伸至安平的最後1哩路。

不過，安平區最重大的安平漁港跨港大橋工程，原定2021年動工，因一再流標而延宕，黃偉哲上月間更說重話「若再流標考慮開國際標」，說完後第10次雖仍流標，但日前第11次開標，終於有廠商遞單標，今天將審查，若通過明年就可動工。

市議員李啟維說，跨港大橋是民眾的期待，公部門要動起來，期待能早日動工。市議員盧崑福說，不希望再跳票，期待順利完成審查，未來能如期如質完工。