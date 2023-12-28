聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南和緯路延伸安平 通車

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
台南市和緯路5段延長工程昨天通車，打通北區到中西區，並銜接安平區，串成循環路網。圖／台南市工務局提供
台南市和緯路5段延長工程昨天通車，打通北區到中西區，並銜接安平區，串成循環路網。圖／台南市工務局提供

台南市和緯路5段延伸長約1公里、寬度30公尺，昨天舉行謝土通車典禮，整條和緯路串連北區到中西區、並銜接安平區，市長黃偉哲說，提升安平觀光及交通效能。另，市府為徹底解決安平交通問題，推動安平漁港跨港大橋，流標10次後終有廠商投標；議員提醒此為重大建設，不能再讓市民失望。

工務局表示，和緯路全長5.4公里，是中西區、北區通往安平的重要道路，自1989年起投入經費近25億元，分10多期計畫開闢從北區北門路，往西到台17西濱公路、華平路共約4.4公里路段；此次「和緯路五段延伸工程」東起華平路、西至民權路四段，往西可進入安平、通到四草大橋往安南區，讓安平及中西區交通路網更趨完整。

市長黃偉哲主持通車致詞說，市府極力爭取後獲內政部核定補助延伸工程3.5億元經費，終於打通和緯路往西延伸至安平的最後1哩路。

不過，安平區最重大的安平漁港跨港大橋工程，原定2021年動工，因一再流標而延宕，黃偉哲上月間更說重話「若再流標考慮開國際標」，說完後第10次雖仍流標，但日前第11次開標，終於有廠商遞單標，今天將審查，若通過明年就可動工。

市議員李啟維說，跨港大橋是民眾的期待，公部門要動起來，期待能早日動工。市議員盧崑福說，不希望再跳票，期待順利完成審查，未來能如期如質完工。

黃偉哲 議員 李啟維

延伸閱讀

台南推動幼兒平價教保服務 減輕家長育兒負擔

台南登革熱防疫最後一哩路 市府盼農曆年前達成清零目標

侯批賴「顧幼兒不是用喊」 黃偉哲跳出來幫列這些政績

歷經34年台南和緯路終於全線打通 串聯安平生活路網

相關新聞

台南停車收費新制 明年縮短2小時

台南市政府昨天宣布停車收費管理新制，明年1月起全市路邊停車格、人工開單路外停車場，收費時段縮短2小時，原本每日上午8點至...

台南和緯路延伸安平 通車

台南市和緯路5段延伸長約1公里、寬度30公尺，昨天舉行謝土通車典禮，整條和緯路串連北區到中西區、並銜接安平區，市長黃偉哲...

嘉市樹木修剪開課 首辦認證考試

聯合報陽光行動專題監督路樹管理的漏洞，引發回響，嘉義市政府去年起就分3年編列2千萬元防治褐根病，本周首辦「景觀樹木修剪教...

愛吃柑仔蜜看這裡！小果番茄今評鑑出爐 這縣市首度奪魁

小番茄進入產季，台南區農業改場今天舉辦健康優質設施小果番茄競賽評鑑，51組來自苗栗、彰化、雲嘉南等地的農民參賽，經過一系...

因疫情停辦3年...尾牙春酒今年報復性反彈 新天地接單破2萬桌

春節將屆，上市公司新天地餐廳今天說，今年的企業尾牙春酒接單創下歷年尾牙春酒檔期最佳成績。原因和企業因疫情停辦了尾牙和春酒...

雲林承辦後年全運會 15億元打造國際級主場館

雲林縣政府承辦後年全國運動會，縣長張麗善今天在斗南田徑場主持籌備處揭牌儀式，賽會標誌、標語及主視覺「雲林競豔，精彩無限」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。