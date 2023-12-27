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愛吃柑仔蜜看這裡！小果番茄今評鑑出爐 這縣市首度奪魁

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
台南區農改場今辦健康優質設施小果番茄競賽評鑑，共有51組種植小番茄農民參加，其中由來自彰化花壇的唐炯凱奪魁，首次為彰化奪得冠軍寶座。記者李文德／攝影
台南區農改場今辦健康優質設施小果番茄競賽評鑑，共有51組種植小番茄農民參加，其中由來自彰化花壇的唐炯凱奪魁，首次為彰化奪得冠軍寶座。記者李文德／攝影

小番茄進入產季，台南區農業改場今天舉辦健康優質設施小果番茄競賽評鑑，51組來自苗栗、彰化、雲嘉南等地的農民參賽，經過一系列評比，由彰化花壇唐炯凱的奪魁。評審表示，今年小番茄品質穩定，甜度、色澤都保持水準。

健康優質設施小果番茄競賽評鑑已辦13次，此次共有51組來自全國各地農民參賽，更有來自彰化、苗栗遠道參加。評審針對重量、果實大小整齊度、糖度、外觀色澤、口感風味及果品安全性評鑑。

經過1個多小時評比，由來自彰化花壇的唐炯凱奪魁，並獲3萬元獎金及獎牌，是彰化縣首次拿到冠軍。評審指出，今年小番茄品質都在水準之上，品嘗的甜度平均都在10度左右，小番茄吃起來要甜中帶點酸才最好，今年符合此需求。

台南區農改場長羅正宗表示，今年參賽以嘉義縣37組最多、雲林縣6組、台南市1組、其他縣市7組，今年秋天氣候高溫、少雨及病毒病的危害，對小番茄生長影響大，但報名的農民均是各地區的栽培好手，仍生產出好吃的番茄維持一定水準，目前平均一盒600公克市價100元以上，市場看俏，估計春節左右小番茄會盛產。

台南區農改場今辦健康優質設施小果番茄競賽評鑑，共有51組種植小番茄農民參加。記者李文德／攝影
台南區農改場今辦健康優質設施小果番茄競賽評鑑，共有51組種植小番茄農民參加。記者李文德／攝影
台南區農改場今辦健康優質設施小果番茄競賽評鑑，共有51組種植小番茄農民參加。記者李文德／攝影
台南區農改場今辦健康優質設施小果番茄競賽評鑑，共有51組種植小番茄農民參加。記者李文德／攝影

農民 台南

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