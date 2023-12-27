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因疫情停辦3年...尾牙春酒今年報復性反彈 新天地接單破2萬桌

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
新天地今推出今年的圍爐宴外帶年菜，整套均是當天現做的經典美味，限量2500套。記者黃寅／攝影
新天地今推出今年的圍爐宴外帶年菜，整套均是當天現做的經典美味，限量2500套。記者黃寅／攝影

春節將屆，上市公司新天地餐廳今天說，今年的企業尾牙春酒接單創下歷年尾牙春酒檔期最佳成績。原因和企業因疫情停辦了尾牙和春酒3年有關，雖然物價飛漲，桌價平均較去年提高一成，但多數企業仍願意加碼犒賞員工，因此下單並不手軟，也讓解封首年呈現報復性反彈。

新天地人員說，該公司的尾牙春酒接單已提前突破2萬桌，因還有段時間，因預料原預定的2.3萬桌目標應可輕鬆達成。外帶年菜的銷售，也有望較去年成長2成。

新天地今推出今年的圍爐宴外帶年菜，但依廚房人力，僅限量2500套。原因是，他們根據市場研究調查，發現高達28%民眾傾向購買外帶年菜，冷凍年菜則僅占21%。冷凍年菜價格雖相對便宜，但不少民眾認為解凍加熱後，菜的滋味不如現做，賣相、口感亦與示意圖有差距，以及加熱過程仍費力，因此現做常溫年菜當天取貨仍是主流。

他們因此發揮集團採購優勢，除了食材能網羅鮑魚、魚翅、龍蝦、紅蟳、海石斑等高檔貨，2月5日前以早鳥激省優惠價，10人份只要12688元，6人份8888元，並讓民眾能當天現取，省下廚房一番的忙碌。

菜色上，整套均是當天現做的經典美味，像是「魚翅御品佛跳牆」以老母雞高湯熬煮數小時，香氣濃郁且膠質醇厚口感。「蒜蓉銀絲雙龍花枝丸」以澳洲龍蝦搭配蒜蓉清蒸，吸飽精華鮮味的粉絲與肉脆味甜的龍蝦相得益彰。「紅蟳雞肉雙菇米糕」以黃金比例糯米拌炒豐富配料，香氣四溢。「黃金花膠土雞煲」嚴選花膠、豚蹄熬煮出膠質，金黃色的湯頭入口滑順濃醇。

另還別出心裁的將冷盤放在日式「御節正月珠寶盒」裡，第一頭菜上卓開蓋時令人驚豔，能為龍年運勢躍升頭籌創新局面。

新天地今推出今年的圍爐宴外帶年菜，整套均是當天現做的經典美味。圖／新天地餐廳提供
新天地今推出今年的圍爐宴外帶年菜，整套均是當天現做的經典美味。圖／新天地餐廳提供

年菜 春酒 尾牙

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