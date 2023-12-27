為失依、失能長輩募年菜與毛帽 雲林尚缺一千份

華山基金會服務失依、失能、失智老人，每年歲末為長輩募集年菜、毛帽，希望讓長輩禦寒，華山基金會在雲林縣服務1450名長輩，站方表示，受到景氣衝擊，目前募集數量僅3成多，還缺少1千份，希望各界能發揮愛心、踴躍支持。

華山基金會雲林站長楊舒婷表示，華山基金會全國愛心捐款今年減少近6千萬元，等於40個服務站1年的服務成本，若捐款持續減少，服務站的經營也會陷入困境。

楊舒婷表示，每年歲末，全台230多處服務站都會為服務老人募集年菜及毛帽，1組900元，但受景氣衝擊，至今募款狀況不佳，各服務站壓力都很大，雲林服務約1450名老人，目前尚缺6成多的年菜，她很擔心除夕前若未募足，長輩的新年要怎麼度過。

華山基金會「愛老人 愛團圓」公益行動，愛心年菜每份900元，助老專線（05）5518925。劃撥帳號：22573817（戶名：華山基金會，備註113春節送愛雲林）