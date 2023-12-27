守護偏遠長者 南市東山農會綠色照顧啟用
因應農村人口快速老化，台南市政府農業局輔導東山區農會，今辦理綠色照顧點啟用，結合在地特色食材、文化傳承及綠色景觀療育，為偏遠高齡者提供多元學習課程。
東山區農會總幹事余淑琴表示，農會辦理2班綠色照顧，一班為平地學員，另一班為山區學員，每班固定辦理至少40堂多元學習課程，課程內容涵蓋生活、自然環境體驗互動、人際互動及健康等層面，課程辦理時間搭配供餐服務，以在地食材入菜，提供適合長者牙口及營養所需餐食，增進對在地農業關心及促進地產地消。
農業局長李建裕表示，南市目前共36家農漁會及社區推動綠色照顧計畫，綠色照顧計畫透過農會、漁會及社區協會等單位推動，運用農漁會人員、家政志工及社區參與，結合綠飲食、綠療育及綠照顧等理念，辦理多元學習課程及活動，發展具有地方特色的綠色照顧，希望藉由各界力量，一起守護長者健康。
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