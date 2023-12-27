台南推動幼兒平價教保服務 減輕家長育兒負擔

台南市政府今天表示，台南縣市民國100年合併迄今，持續提升幼教品質及增加公共化教保服務量，首創幼兒教保券、私幼公立化，減輕家長育兒負擔，讓成功經驗推展至全台。

台南市政府今天發布新聞稿指出，台南縣市100年合併，副總統賴清德在台南市長任內率先全台提早完成「幼托整合」，更首創幼兒教保券、私幼公立化，減輕家長育兒負擔。

台南市長黃偉哲上任5年，接續提升廣義公共化平價教保服務量，從108年25％提升至目前99％，全面延長公幼照顧時間至下午6時、且訂定強化幼兒保護3大機制10項方案。

黃偉哲表示，台南市重視幼兒教育發展，全力配合中央政策，多項配套措施成為各縣市觀摩學習對象；私幼公立化107學年度開放9所私幼申請加入，收費比照公幼代辦費基準，家長每月僅須繳交新台幣1910元。

私幼公立化也獲行政院採納，成為中央108學年度推動「準公共化幼兒園」先驅。如今台南市加入準公共化幼兒園數已達199所，佔私幼58％，佔幼兒園33.67％，六都中僅次於高雄市。

台南市教育局長鄭新輝說，台南市100年6月起實施幼兒教保券，補助額度調高至1年3萬元，每年約2萬2000名幼兒受惠，2歲至5歲幼兒入園率近7成，高於全台平均的58％；此政策也成為中央推動0歲至6歲育兒津貼及幼兒就學補助先驅。

黃偉哲則致力於擴展平價教保服務量能，持續盤點空餘空間增設2歲專班，以符合家長托育需求。112年底，全市幼兒平價教保服務供應量已達99％，讓年輕父母相當有感

此外，台南市今年7月1日起推動「公幼課後延長照顧服務」至下午6時，1人參加就開班，家長只需繳費每小時50元，不足經費由市府補助，同時向中央提案爭取公幼家長寒暑假延長照顧補助，促使中央113年2月寒假開始實施，寒暑假每月僅需繳費2000元、平日每小時35元，讓更多就讀公幼家長受惠。

教育局表示，未來將持續強化幼教服務品質，透過定期與不定期到園輔導，引導幼兒園落實幼兒照顧服務，讓年輕家長安心工作，建構青年永續幼教服務政策。