2024元旦阿里山晴時多雲 見日出機率高

今年元旦阿里山下大雨，上山的遊客沒見到日出，還被冰冷的雨淋濕，失望而歸，不過中央氣象署阿里山氣象站說，明年元旦阿里山天氣晴時多雲，見到日出機率很高。

再過5天就要進入2024年，嘉義縣政府正積極準備「2024年阿里山日出印象音樂會」活動，在阿里山國家森林遊樂區祝山觀日平台，迎接2024年第一道曙光。

今年元旦當天阿里山下大雨，整場活動都在冰冷的雨中進行，也沒見到日出，很多人失望而歸，讓縣府文化觀光局有些擔憂，明年元旦會遇到同樣情況。

對此，中央氣象署阿里山氣象站主任朱瑞鼎今天接受中央社記者訪問說，目前預測明年元旦阿里山是晴時多雲，見到日出機率很大，但因地形關係，有可能雲霧遮掩日出。

林業及自然保育署嘉義分署阿里山工作站技術士蕭明學說，根據氣象報告及他幾十年待在阿里山的經驗，明年1月1日看到日出機率很高。

縣府表示，明年元旦祝山日出時間預估上午7時3分，日出印象音樂會5時30分開始。

嘉義縣警察局表示，元旦連續假期加強阿里山交通疏導，小型車請行駛過台18線（阿里山公路）88.3公里阿里山國家森林遊樂區大門往塔塔加方向路旁臨時停車格停車。

此外，遊覽車等大型車輛在阿里山國家森林遊樂區大型車迴轉場下客後，立即駛出園區停放台18線往嘉義市方向的路旁停車位。機車不可入園，須停放園區外台18線往嘉義市方向，再步行至入口處購票入園。

林業及自然保育署嘉義分署在元旦連假期間推出進出阿里山國家森林遊樂區接駁服務，於台18線89至95k間來回接駁停車遊客，12月30日至31日接駁時間為上午8時至下午6時，明年1月1日為上午3時至下午6時。