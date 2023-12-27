慢城大林鎮地方創生 獲中央補助2694萬注入發展新能量

嘉義縣政府偕同大林鎮公所與5個民間事業體，在行政院地方創生會報工作會議提出「宜居慢城－嘉義縣大林鎮地方創生計畫」，昨天中央宣布核定補助2694.5萬元，加上民間投資500萬及縣府公所自籌款，總計4千萬元，為大林發展注入新能量。

大林鎮長許有疆及縣府綜合規畫處長郭凱迪昨天率隊出席「行政院地方創生會報」第39次工作會議，獲得國家發展委員會、農業部、經濟部、文化部、勞動部、內政部等部會肯定，核列經費補助2694.5萬，加上新增投資及縣府公所自籌款，總計核定4000萬元。

許有疆指出，創生計畫將推動永續新農業、街區新體驗與慶典新詮釋，參與事業體包括諸羅樹蛙合作社、上等農作工作室、農家樂商行、大林慢城發展協會、泰興本草有限公司，結合公所大林轉運站驛站活化、育菁親水公園水環境及頂員林埤環境整建，總共8項子計畫即將展開。