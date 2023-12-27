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慢城大林鎮地方創生 獲中央補助2694萬注入發展新能量

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉縣大林鎮地方創生計畫，昨天行政院地方創生會報第39次工作會議核定補助2694.5萬元，加上新增投資及縣府公所自籌款，總計核定4000萬元，將為大林發展注入新能量。圖／嘉義縣政府提供
嘉縣大林鎮地方創生計畫，昨天行政院地方創生會報第39次工作會議核定補助2694.5萬元，加上新增投資及縣府公所自籌款，總計核定4000萬元，將為大林發展注入新能量。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣政府偕同大林鎮公所與5個民間事業體，在行政院地方創生會報工作會議提出「宜居慢城－嘉義縣大林鎮地方創生計畫」，昨天中央宣布核定補助2694.5萬元，加上民間投資500萬及縣府公所自籌款，總計4千萬元，為大林發展注入新能量。

大林鎮長許有疆及縣府綜合規畫處長郭凱迪昨天率隊出席「行政院地方創生會報」第39次工作會議，獲得國家發展委員會、農業部、經濟部、文化部、勞動部、內政部等部會肯定，核列經費補助2694.5萬，加上新增投資及縣府公所自籌款，總計核定4000萬元。

許有疆指出，創生計畫將推動永續新農業、街區新體驗與慶典新詮釋，參與事業體包括諸羅樹蛙合作社、上等農作工作室、農家樂商行、大林慢城發展協會、泰興本草有限公司，結合公所大林轉運站驛站活化、育菁親水公園水環境及頂員林埤環境整建，總共8項子計畫即將展開。

郭凱迪表示，縣長翁章梁上任非常重視地方創生，今年4月至今已有5件地方創生計畫通過中央審核，補助與投資金額超過1億元，大林創生計畫是其中規模最大的一案，在國發會地方創生南區輔導中心協助下，獲國家發展委員會、農業部等6部會經費支持，將為大林發展注入新的能量。

嘉義縣政府偕同大林鎮公所與5個民間事業體提出大林鎮地方創生計畫，昨天獲中央核定補助2694.5萬元，將為大林發展注入新能量。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府偕同大林鎮公所與5個民間事業體提出大林鎮地方創生計畫，昨天獲中央核定補助2694.5萬元，將為大林發展注入新能量。圖／嘉義縣政府提供
嘉縣大林鎮地方創生計畫，昨天行政院地方創生會報第39次工作會議核定補助2694.5萬元，將為大林發展注入新能量。圖／嘉義縣政府提供
嘉縣大林鎮地方創生計畫，昨天行政院地方創生會報第39次工作會議核定補助2694.5萬元，將為大林發展注入新能量。圖／嘉義縣政府提供

農業部 嘉義

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