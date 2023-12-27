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雲林人口第二大鎮也擺脫不了老年化 公所斥資千萬要蓋新會館
雲林虎尾老人會館啟用至今近40年，會員數多達650人，但二層樓主建築分別可容納的人數不到百人，公所規畫投入4950萬元在鄰近閒置土地擴建一棟三層樓的新建築，預計明年完成主建物工程，力拚2025年啟用，強化社區服務量能，充實虎尾鎮長照資源。
虎尾鎮屬高齡城鎮，65歲以上人口約1萬2181人，占全鎮17.33%，在全縣人口數及老年人口中均居全縣第二；鎮長丁學忠表示，既有的老人會館雖有二層樓，但每層樓的容納人數只能100人以下，空間不足，加上內部構造老舊待更新，為增加長者關懷據點及提升服務品質，透過縣府向衛生福利部申請前瞻計畫補助新建館舍。
丁學忠指出，公所於前年編列土地購置經費，但因新館基地部分涉及私人土地，經多方奔走、與地主斡旋終在今年初完成土地購置及地目合併，進行後續規畫設計並於日前簽約，將盡快發包施工，預計明年底完成主體建物工程，後年進入驗收階段，通過後即啟用。
新建的老人活動中心面積約190坪，共三層樓並設有電梯，包括1樓行政辦公室、關懷據點及長青食堂，2樓文康室、會議室，3樓則將委外營運老人日間照顧中心，提供日照團體使用，空間會以明亮通透、無障礙方向設計；舊館則改為分館，用於擴充老人會活動空間使用。
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