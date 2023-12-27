台南跨年夜敲鐘祈福！日本金澤市響應 藝人陳竹昇錄影祝福

「台南400」跨年夜快進入倒數計時，除了溪南、溪北同時辦理跨年晚會，也將串聯37區逾400間宮廟、教堂，以及跨宗教團體在跨年夜31日晚11點15分共同敲鐘祈福，當晚也將與日本金澤市石浦神社連線敲鐘，讓鐘聲從台南出發，遠播國際世界各地。

台南市長黃偉哲感謝400多間宮廟、教堂，還有八田與一的故鄉日本金澤市共襄盛舉，2023-2024跨年夜祈福鐘聲從台南出發，將愛與希望散播至全台、遠揚至全世界，讓台南400跨年夜別具意義，帶著感恩與祝福，持續引領風騷、邁向下一個400年的輝煌。

發起人蔡宗昇表示，一個城市可以藏有多少夢？而400間宗教團體敲鐘祈福這個夢也只有在眾神之都的台南才能圓夢。5年前由中西區三間廟宇發起跨年敲鐘祈福活動，今年在37區各廟宇、教會、天主堂的熱情參與，以及台南市政府團隊共同支持推動之下，將在12月31日子時一刻晚上11點15分與市民朋友共創屬於台南的特色跨年。

金馬獎最佳男配角陳竹昇從「俗女養成記」開始在台南拍片，他熱愛抬南的人情味，今年義不容辭擔任敲鐘祈福活動顧問，百忙之中抽空與發起人蔡宗昇一同拜訪廟宇、錄製宣傳影片，希望百廟串連在跨年夜敲鐘祈福，能成為台南的傳統。

「誠摯邀請大家12月31日一起來台南，用最在地、最簡單的儀式，也是大家日常生活之中最熟悉的廟宇的鐘聲、教堂的鐘聲，一起來感受台南朋友想要帶給大家的祝福。」陳竹昇說，當知道台南朋友想在2024跨年夜集合400間廟宇、教堂，共同做敲鐘的儀式活動，覺得很不容易，沒想到在所有朋友互相幫忙奔走下圓夢了，誠如文學家葉石濤所說「台南是一個適合人們作夢、幹活、戀愛、結婚、悠然過活的地方。」

參與敲鐘祈福的廟宇地圖、台南400敲鐘祈福FB粉絲專頁

陳竹昇對活動的祝福