嘉義市16字美女議員改回原姓名 議長：大家鬆了一口氣

電競直播主顏翎熹「Molly翎熹」改名16字「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，去年底當選嘉義市議員，昨晚臉書貼文拿身分證說，「我改回原名字顏翎熹了」；議長陳姿妏說，顏議員改回原名顏翎熹，是對的，也不再擔心主持議事念錯名字，大家都鬆了一口氣。

議長陳姿妏說，顏議員不是嘉義人，當初會遷戶籍來嘉，改名16個字，應是幕後競選團隊集思廣益討論，製造新聞話題性，顏議員就職1年了，大家熟悉顏議員問政風格，改回原名，大家比較好叫，也好稱呼，她也不再擔心主持議事，念錯顏議員名字。

議事組接獲顏議員改回原名字，將更換名牌及相關資料文；戶政人員說，換名字牽涉戶籍、地籍及金融帳戶變更，姓名「落落長」，書寫簽名不易，改回原名字，相關資料文件統統要變更。

顏翎熹2022年因不滿南投縣政府對南投草屯旭光高中生，涉嫌性侵案的處理改名，在網紅「小商人」支持下，以無黨籍身分參加第11屆嘉義市議會選舉，因其特殊名字、直言不諱個性及性感衣著引人注目，最終以2813票（5.57%得票率）當選東區議員，最近她在議會提出「成立性專區可行性評估」提案，獲10名議員連署支持通過。