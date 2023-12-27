快訊

亞馬遜百年大旱：極端氣候加劇 水上居民孤立無援

不只割喉！身亡國三生被刺10刀 幾乎刀刀致命

快拿出身分證！有「1、6、8」 享和牛、三點蟹、烏魚子吃到飽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義市16字美女議員改回原姓名 議長：大家鬆了一口氣

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
電競直播主顏翎熹「Molly翎熹」，改名16字「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，去年底當選嘉義市議員，昨晚臉書貼文拿身分證說，「我改回原名字顏翎熹了」。圖／聯合報資料照片
電競直播主顏翎熹「Molly翎熹」，改名16字「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，去年底當選嘉義市議員，昨晚臉書貼文拿身分證說，「我改回原名字顏翎熹了」。圖／聯合報資料照片

電競直播主顏翎熹「Molly翎熹」改名16字「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，去年底當選嘉義議員，昨晚臉書貼文拿身分證說，「我改回原名字顏翎熹了」；議長陳姿妏說，顏議員改回原名顏翎熹，是對的，也不再擔心主持議事念錯名字，大家都鬆了一口氣。

議長陳姿妏說，顏議員不是嘉義人，當初會遷戶籍來嘉，改名16個字，應是幕後競選團隊集思廣益討論，製造新聞話題性，顏議員就職1年了，大家熟悉顏議員問政風格，改回原名，大家比較好叫，也好稱呼，她也不再擔心主持議事，念錯顏議員名字。

議事組接獲顏議員改回原名字，將更換名牌及相關資料文；戶政人員說，換名字牽涉戶籍、地籍及金融帳戶變更，姓名「落落長」，書寫簽名不易，改回原名字，相關資料文件統統要變更。

顏翎熹2022年因不滿南投縣政府對南投草屯旭光高中生，涉嫌性侵案的處理改名，在網紅「小商人」支持下，以無黨籍身分參加第11屆嘉義市議會選舉，因其特殊名字、直言不諱個性及性感衣著引人注目，最終以2813票（5.57%得票率）當選東區議員，最近她在議會提出「成立性專區可行性評估」提案，獲10名議員連署支持通過。

議員 名字 嘉義 顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節

延伸閱讀

曾參選議員女涉受資助招攬赴陸旅遊 嘉檢聲押獲准

影／嘉義市走透透 侯友宜批民進黨一到選舉就潑髒水

影／侯友宜回鄉為黃敏惠遭不平對待抱屈 嘉義人是阮寶貝

回嘉輔選 侯友宜：嘉市前瞻預算 現任立委爭取是全國最少

相關新聞

嘉義市16字美女議員改回原姓名 議長：大家鬆了一口氣

電競直播主顏翎熹「Molly翎熹」改名16字「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，去年底當選嘉義市議員，昨晚臉書貼文拿身...

嘉市16字爆乳美女議員改回原名 續推動性教育及情感教育知識

嘉義網紅「小商人」支持電競直播主「Molly翎熹」，改名16字「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，去年當選嘉市議員，一...

歷經9年整修 阿里山貴賓館獲公共工程金質獎特優

林業及自然保育署嘉義分署以9年時間整修阿里山貴賓館，依日治時期設計圖使用原材料及工法，重現和洋折衷建築景致，參加行政院第...

台南登革熱防疫最後一哩路 市府盼農曆年前達成清零目標

台南市登革熱疫情自6月爆發本土病例以來，動員國軍近2萬人次，籌組各區里410隊防疫志工隊，共動員超過20萬人次在大街小巷...

防路樹倒伏 嘉市景觀樹木修剪訓練開課、明年為路樹健檢

國內路樹倒伏造成死傷事件頻傳，修剪路樹效率引發嘉市議員關切，市府為護樹去年起分3年編列2000萬元，防治「褐根病」，為提...

國土署：中央補助1.5億元 台南和緯路五段延伸工程通車

國土管理署今表示，國土管理署副總工程司蘇建隆今代表出席「台南市中西區和緯路五段延伸工程」通車典禮，本案為「生活圈道路交通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。