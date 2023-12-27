台南東山農會推綠色照顧站 助守護農村長者

台南市東山區農會響應農業部推動農漁村綠色照顧體系，推動綠色照顧計畫，已開辦2班高齡綠色照顧站課程，運用農會資源提供多元學習及活動，搭配供餐服務，守護高齡長者。

台南市政府農業局長李建裕今天透過新聞稿表示，台南市目前共36家農漁會及社區推動綠色照顧計畫，透過農會、漁會及社區協會等單位推動，運用農漁會人員、家政志工及社區參與，結合綠飲食、綠療育及綠照顧等理念，辦理多元學習課程及活動，發展具有地方特色照顧據點，打造友善生活環境。

東山區農會總幹事余淑琴告訴中央社記者，東山區農會綠色照顧站目前開辦2班，1班為平地學員，1班為山區學員，每班固定辦理至少40項多元學習課程，課程內容涵蓋生活、自然環境體驗互動、人際互動及健康等層面。

余淑琴表示，課程辦理時間搭配供餐服務，以在地食材入菜，提供適合長者牙口及營養所需餐食，另一方面也能促進在地農產品產銷發展。

李建裕指出，東山區農會結合在地特色食材、文化傳承及綠色景觀療育，為高齡者提供多元學習課程，推廣綠色照顧貢獻值得肯定，市府將持續輔導，讓高齡者可在農村找到更多活力。