迎接2024 台南廟宇、日本神社跨年夜連線敲鐘

迎接2024「台南400」，台南市逾400間廟宇教堂及日本金澤市石浦神社，預定12月31日跨年夜連線敲鐘，共同祈福。

台南市逾400間廟宇教堂預定12月31日跨年夜敲鐘祈福，市府今天表示，日本金澤市石浦神社也將加入，以連線方式和台南市共同敲鐘祈福。

市府發布新聞稿指出，「台南400」倒數計時，跨年夜將串聯37區逾400間廟宇教堂於晚上11時15分共同敲鐘祈福，且首次和日本金澤市石浦神社連線敲鐘，讓鐘聲從台南出發，遠播世界各地，邁向下一個400年。

台南跨年夜敲鐘祈福，5年前從中西區3間廟宇發起，如今規模擴及逾400間，市府希望發展成台南特色跨年及傳統。

資料顯示，石浦神社是金澤市最古老神社，位於兼六園、金澤城公園與金澤21世紀美術館間，是一座建立於古墳時代（西元300年至600年）的古老神社，主祭大物主大神、大山咋大神、菊裡媛大神、天照皇大神、天兒屋根大神、市杵島姬大神、譽田別大神等七神。