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嘉市16字爆乳美女議員改回原名 續推動性教育及情感教育知識

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」去年當選嘉市議員，她在臉書發文，因改名後很討厭被叫「田議員」或「田慎節」，她決定改回原本的名字「顏翎熹」。記者魯永明／翻攝
「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」去年當選嘉市議員，她在臉書發文，因改名後很討厭被叫「田議員」或「田慎節」，她決定改回原本的名字「顏翎熹」。記者魯永明／翻攝

嘉義網紅「小商人」支持電競直播主「Molly翎熹」，改名16字「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，去年當選嘉市議員，一襲招牌爆乳裝吸睛，競選政見「成立性專區」引發熱議。她改名後很討厭被叫「田議員」或被簡稱「田慎節」，因此決定就職滿周年改回原本名字「顏翎熹」。

顏翎熹說，去年12月25日是她成為議員的第一天，也是宣誓就職的日子，這1年來感謝許多支持她的夥伴，也謝謝當初投票的支持者。支持性專區是她的政見之一，很高興在今年底提出的性專區評估提案，市府相關局處會議已在討論。

顏翎熹表示，會改回原名字，是因為「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」很討厭被叫「田議員」，或被簡稱為「田慎節」，「田慎節」也代表著台灣性教育與情感教育失敗；不懂得尊重，進而以錯誤的方式對待他人，最終釀成悲劇。

她說，就職周年，她從「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」這個名字畢業了，改回原本的名字：顏翎熹，她在臉書秀出改名後的身分證照片，並希望未來能持續推動性教育及情感教育知識。

顏翎熹說，「不管是因為名字、外貌、穿著或是政見而認識我的朋友們，謝謝你們願意到來。雖然換了名字，我心中想推動的理念依舊不變；前方路阻且長，我也期盼未來我們仍然能站在一起，有更多共同理解的人們加入。並不是因為看見光，我們才往前走；而是因為往前走，我們才有機會看到光。」

顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節 名字 議員 嘉義

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