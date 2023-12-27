台南登革熱防疫最後一哩路 市府盼農曆年前達成清零目標

台南市登革熱疫情自6月爆發本土病例以來，動員國軍近2萬人次，籌組各區里410隊防疫志工隊，共動員超過20萬人次在大街小巷穿梭巡檢，近期因天候逐漸變冷，總算也讓疫情逐漸降溫，目前僅零星個案。台南市長黃偉哲今在頒發感謝狀表揚防疫人員時強調，登革熱清零仍是目標計畫。

黃偉哲表示，今天是階段性工作的感謝，因國軍支援兵力已歸建，後續將靠市府衛生局、環保局及社區志工的人力，做最後的清零目標；目前登革熱病例每天約10例以下，可望控制每周病例在50例以下，並逐漸遞減，希望讓登革熱病媒蚊不過冬，降低對明年春夏季的威脅。

今日受表揚團體有陸軍第八軍團指揮部、台南市後備指揮部、陸軍第八軍團三九化學兵群、陸軍第八軍團五四工兵群等國軍單位，及台南市各區里防疫志工隊、學校團體及捐贈防疫物資的熱心企業等。

其中，仁德區今年首現本土登革熱案例，區長黃素美說，起初在尋找防疫志工真的相當不容易，且每到熱區巡檢時，志工們時常會被不理性的言語攻擊，連將積水倒在菜園內都會被罵；當時炎炎夏日，大家穿著防護裝已滿頭大汗，還要被口水攻擊，真的相當辛苦，好在公部門在心理及行動上都全力支持，才讓大家度過艱困的登革熱疫情。

衛生局表示，今年登革熱疫情算是自2015年後最嚴重的一次，境外移入案例更是8年來最多，今年共有36例境外移入，登革熱雖無法完全徹底消滅，但市府會持續防疫不懈怠，避免疫情過冬，也期望在農曆過年前可達成清零的目標。