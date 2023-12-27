歷經9年整修 阿里山貴賓館獲公共工程金質獎特優

林業及自然保育署嘉義分署以9年時間整修阿里山貴賓館，依日治時期設計圖使用原材料及工法，重現和洋折衷建築景致，參加行政院第23屆公共工程金質獎昨天獲頒建築類特優殊榮。

農業部林業及自然保育署嘉義分署今天發布新聞稿表示，縣定古蹟阿里山貴賓館整修工程獲行政院公共工程金質獎建築類特優殊榮，昨天由行政院長陳建仁頒獎給林業保育署嘉義分署長張岱。

林業及自然保育署嘉義分署副分署長李定忠說，阿里山自從日治時期進行森林開發，為重要貴賓常造訪場域，第1代貴賓館建於1920年代，1927年日本朝香宮鳩彥王曾到訪。

李定忠說，第1代貴賓館因年代久遠已拆除，目前現存的是1935年以「始政40週年紀念台灣博覽會」為由興建的第2代貴賓館；修復過程歷經9年的調查、規劃、設計到施工，除依當時的日式設計圖使用原材料及工法復原外貌，也運用現代化除溼保暖設備，兼具古今調和之美，因而獲公共工程金質獎特優。

李定忠強調，貴賓館擁有特殊的和洋折衷建築景致，東側為和館，西側為洋館，全館因應高海拔地區採用具建築智慧的設計，如外牆羽目板增厚禦寒、洋館內嵌壁爐取暖、地板抬高90公分隔離濕氣等巧思。

李定忠指出，1949年後，時任總統的蔣介石曾將此設為行館，作為度假住所，也作為接待外賓使用。未來開放營運將包括展覽、放映、休憩、餐飲、住宿及各項體驗活動，讓民眾揭開日本皇族接待所及蔣公行館的神秘面紗。