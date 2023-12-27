國土署：中央補助1.5億元 台南和緯路五段延伸工程通車

國土管理署今表示，國土管理署副總工程司蘇建隆今代表出席「台南市中西區和緯路五段延伸工程」通車典禮，本案為「生活圈道路交通系統建設」計畫，核定工程總經費為2.3億元，中央款補助逾1.5億元、79%，協助地方新闢長約1公里、寬度30公尺的東西向聯外道路，通車後將可有效分擔安平舊城區車流，提升道路服務水準，促使交通更加便捷。

國土署表示，和緯路是台南市中西區、北區通往安平的重要道路，東接北門路、西門路，西接台17西濱公路、華平路，交通量十分頻繁，同時也是安平舊城區東邊出入主要道路，平日上下班尖峰時刻或假日觀光人潮湧入，導致周邊交通壅塞。因此，本工程是打通和緯路的最後一哩路，將可直通民權路進入安平舊城區內，完善安平舊城區環狀路網系統，有效達到車流分散及紓解道路壅塞情形。

國土署指出，和緯路五段延伸工程完成闢建通車後，往東可連接中華北路進入北區；往南可銜接中西區、安平區；往西則可進入安平觀光區，也可連接四草大橋，通往安南區，建置暢通且便利交通路網，可讓當地民眾免於道路壅塞困擾，還可提升在地觀光品質，帶動周邊整體經濟及觀光產業發展。

國土署表示，中央與地方持續提升國內道路服務品質，除生活圈計畫、提升道路品質2.0、50億校園周邊暨行車安全道路改善計畫外，明年也將接續推動4年400億「永續提升人行安全計畫」，鼓勵地方政府積極檢視轄區內的道路改善需求，並善用中央計畫經費，來針對既存問題提出解決方案，落實「以人為本」的道路交通環境。