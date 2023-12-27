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南市元月起縮短全市路邊停車收費時段 可減輕民眾負擔

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市停車收費管理新制上路，明年元月起，全市路邊停車格及人工開單路外停車場收費時段縮短2小時。圖／南市交通局提供
台南市停車收費管理新制上路，明年元月起，全市路邊停車格及人工開單路外停車場收費時段縮短2小時。圖／南市交通局提供

台南市停車收費管理新制上路，明年元月起，全市路邊停車格及人工開單路外停車場收費時段縮短2小時，從原每日上午8點至晚間10點縮短為每日上午8點至晚間8點，僅保留中西區及北區共5條具夜間商業活動特性且高使用率路段維持收費至晚間10點，預期可減輕民眾負擔。

交通局局長王銘德表示，市長黃偉哲除了大力支持興建停車場增加供給，也相當重視整體停車收費管理制度應更符合實際使用特性，除自去年起因地制宜實施多元化收費機制，更指示應參考其他5都路邊停車收費時段，因地制宜適當縮短收費時間。

有鑒於南市公有停車場收費時段自實施收費後未曾調整，且分析各時段停車使用率，南市整體路邊停車需求超過95%集中於上午8點至晚間8點，經研議並參考其他5都作法，明年元月起路邊停車格及人工開單路外停車場收費截止時段原則從晚間10點提前至8點；另中西區中正路(環河街至西門路)、府前路(環河街至西門路)、金華路(府前路至民生路)、海安路(成功路至民族路)及北區海安路(成功路至臨安路)等5條路段因周邊仍具夜間商業活動特性且經分析晚間8點後時段停車格使用率均超過九成，仍維持收費至晚間10點。

停車營運科科長陳英傑表示，配合縮短收費時段，已著手修改相關開單程式，元月起不管是智慧停車柱計費系統，或收費員開立的停車繳費單將同步更新，另各公有停車場及路段收費牌面資訊為避免民眾誤解，將於元月起陸續換貼收費時段資訊，因牌面為數眾多，預計1個月內更換完成。

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