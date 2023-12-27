歷經34年台南和緯路終於全線打通 串聯安平生活路網

台南市和緯路歷經34年終於全線打通，由北區延續到中西區，並銜接安平區，串成循環路網，兼顧環境生態的和緯路五段延伸工程今天謝土通車，市長黃偉強調，安平地區最後一哩路已順利打通，改善在地居民出入及假日遊客交通需求，將提升安平觀光及交通效能。

市長黃偉哲表示，安平的歷史文化、觀光魅力以及多元美味的小吃，向來是國內旅遊首選，每逢周休連假就吸引人潮。為紓解安平舊城區日益繁重的交通問題，市府極力爭取後獲內政部核定補助3.5億元經費，辦理「台南市中西區和緯路五段延伸工程」，長約1公里、寬度30公尺，順利完工後，將打通和緯路往西延伸至安平地區的最後1哩路。

黃偉哲說，若此工程之前沒提早爭取及發動，可能要6、7億才可能完成，單是土地徵收非用1.5億可能就要倍增，也因為立委、市議員當幫忙，以及中央的支持才能順利完工。

工務局表示，和緯路全長約5.4公里，是中西區、北區通往安平的重要道路，自78年起投入經費近25億元，依序分10餘期計畫，辦理完成開闢北區北門路，往西台17西濱公路、華平路共約4.4公里路段。本期和緯路新闢延伸道路東起華平路，西至民權路四段，開闢後往東可連接中華北路台17線，進入北區或往南接中西區、安平區；往西可進入安平觀光地區、通四草大橋往安南區，使安平區及中西區交通路網更趨完整。

此段道路完工，除可分擔安平舊城區的車流，也藉由規畫中的「安平歷史風貌園區聯絡道」，銜接「北外環道四期」，使周邊整體交通更為便捷，帶動安平區、中西區、北區、安南區及永康等地區整體經濟及觀光發展。

工務局指出，市府重視安平地區路網建置，除和緯路完工外，近期發包的華平路拓寬工程，也是連接安平區南北向主要通勤要道之一，北側聯接民權路四段，南側聯接安平路，都是進出安平舊城區的主要東西向道路。未來華平路工程完工，可完善南市主要計畫道路系統，作為安平舊城區另一條聯外道路的環狀系統，提供安平區車流快速連通至台17線，並分流安平舊城觀光區至台17線交通車流，完整發揮南北連貫功能。