推動樂齡勇壯城現在進行式 黃敏惠：65歲仍可追夢

嘉市長黃敏惠昨天就職五周年記者會說，「我們將持續發掘勇壯的力量，將勇壯的文化延續下去，才能持續帶領台灣、帶領嘉義市不斷進步，非成為其他世代的負擔」。

黃敏惠說，明年她65歲，重新定義「老」，可以活得精彩、自在、逐夢；衛生局長廖育瑋說，2025年邁入超高齡社會，嬰兒潮三、四、五年級生將邁入65歲或退休，嘉市為開創超高齡社會先機，繼全國第一個推動高齡友善城市後，市長今年啟動全國第一個「樂齡勇壯城」。

由政府帶頭對過往「老人」定義去標籤化，燃起覺醒社會革命，勇壯世代泛指這群實打實、挺過歷史洪流50歲以上族群，因為「勇壯」才是未來長者關鍵字，勇壯世代將「勇」於挑戰潛能、追求「壯」闊人生。

「樂齡勇壯嘉市」透過「建構健康好環境、醫療品質再提升」，「共創銀光價值」，「第三人生新生活哲學」，號召大家一起翻轉長者只能被照顧的形象。

今年推出全嘉動起來、全嘉樂起來、全嘉都是作家等計畫，讓勇壯世代找到第三人生目標、成就完整的第三人生，進而讓勇壯產業成為下一個世代的活泉，走出台灣永續發展的前景。「全齡共享」就是要讓市民「世世代代好徛起」，也就是永續概念。