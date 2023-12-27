快訊

美麗島民調／賴蕭配、侯康配相差9個百分點 雙北各有優勢

許允樂腦部有血塊會「短暫失憶」 曾向張兆志交代遺願

空中堡壘B-17初衷並非轟炸 又為何改裝成如飛行砲艇的YB-40

聽新聞
test
0:00 / 0:00

推動樂齡勇壯城現在進行式 黃敏惠：65歲仍可追夢

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市為開創超高齡社會先機，繼全國第一個推動高齡友善城市後，市長今年啟動全國第一個「樂齡勇壯城」。圖／嘉市府提供
嘉市為開創超高齡社會先機，繼全國第一個推動高齡友善城市後，市長今年啟動全國第一個「樂齡勇壯城」。圖／嘉市府提供

嘉市長黃敏惠昨天就職五周年記者會說，「我們將持續發掘勇壯的力量，將勇壯的文化延續下去，才能持續帶領台灣、帶領嘉義市不斷進步，非成為其他世代的負擔」。

黃敏惠說，明年她65歲，重新定義「老」，可以活得精彩、自在、逐夢；衛生局長廖育瑋說，2025年邁入超高齡社會，嬰兒潮三、四、五年級生將邁入65歲或退休，嘉市為開創超高齡社會先機，繼全國第一個推動高齡友善城市後，市長今年啟動全國第一個「樂齡勇壯城」。

由政府帶頭對過往「老人」定義去標籤化，燃起覺醒社會革命，勇壯世代泛指這群實打實、挺過歷史洪流50歲以上族群，因為「勇壯」才是未來長者關鍵字，勇壯世代將「勇」於挑戰潛能、追求「壯」闊人生

「樂齡勇壯嘉市」透過「建構健康好環境、醫療品質再提升」，「共創銀光價值」，「第三人生新生活哲學」，號召大家一起翻轉長者只能被照顧的形象。

今年推出全嘉動起來、全嘉樂起來、全嘉都是作家等計畫，讓勇壯世代找到第三人生目標、成就完整的第三人生，進而讓勇壯產業成為下一個世代的活泉，走出台灣永續發展的前景。「全齡共享」就是要讓市民「世世代代好徛起」，也就是永續概念。

人生 黃敏惠 中高齡族群 長輩

延伸閱讀

黃敏惠4任市長破自治史紀錄 第2個就職5周年高喊「新永續出發」

唐鳳拜會嘉義市政府 黃敏惠爭取成立數位轉型中心

番仔溝公園舊屋新生「Day Day」開幕 黃敏惠宣布文化新絲路啟航

陳建仁視察嘉市 允補助北園國中小步道等2項工程

相關新聞

台南兩大夜市 將暫停營業一個月...網友：想逛個夜市好難

台南原本知名的大東夜市，今年9月經營團隊重新洗牌，一分為二變成「大東夜市」、「大東東夜市」，不過就在兩造業者各自經營數個...

推動樂齡勇壯城現在進行式 黃敏惠：65歲仍可追夢

嘉市長黃敏惠昨天就職五周年記者會說，「我們將持續發掘勇壯的力量，將勇壯的文化延續下去，才能持續帶領台灣、帶領嘉義市不斷進...

台南溪北 增33輛電動公車

台南市今年增33輛電動公車，市長黃偉哲昨天宣布全數上線，皆行駛溪北地區，且全市電動公車90輛、占所有公車車輛兩成，其中5...

第2個就職5周年 黃敏惠喊「新永續」

嘉義市長黃敏惠第4任市長，破地方自治史紀錄，昨天「第2個就職5周年」記者會，她拿長紅木樹苗、市府團隊成員各拿金露花樹苗盆...

萬斤虱目魚凍死漁民含淚打撈 農業部：災損逾20%就啟動救助

大陸冷氣團上周襲台，雲林沿海地區虱目魚養殖魚塭傳逾萬斤虱目魚養殖魚塭凍死，漁民含淚打撈，農業部代理部長陳駿季今表示，只要...

黃敏惠4任市長破自治史紀錄 第2個就職5周年高喊「新永續出發」

嘉義市長黃敏惠4任市長、破地方自治紀錄，上午在市府中庭舉行第2個5周年就職記者會，議員、里長出席，會場布置如金馬獎典禮，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。