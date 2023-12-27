聽新聞
test
0:00 / 0:00
推動樂齡勇壯城現在進行式 黃敏惠：65歲仍可追夢
嘉市長黃敏惠昨天就職五周年記者會說，「我們將持續發掘勇壯的力量，將勇壯的文化延續下去，才能持續帶領台灣、帶領嘉義市不斷進步，非成為其他世代的負擔」。
黃敏惠說，明年她65歲，重新定義「老」，可以活得精彩、自在、逐夢；衛生局長廖育瑋說，2025年邁入超高齡社會，嬰兒潮三、四、五年級生將邁入65歲或退休，嘉市為開創超高齡社會先機，繼全國第一個推動高齡友善城市後，市長今年啟動全國第一個「樂齡勇壯城」。
由政府帶頭對過往「老人」定義去標籤化，燃起覺醒社會革命，勇壯世代泛指這群實打實、挺過歷史洪流50歲以上族群，因為「勇壯」才是未來長者關鍵字，勇壯世代將「勇」於挑戰潛能、追求「壯」闊人生。
「樂齡勇壯嘉市」透過「建構健康好環境、醫療品質再提升」，「共創銀光價值」，「第三人生新生活哲學」，號召大家一起翻轉長者只能被照顧的形象。
今年推出全嘉動起來、全嘉樂起來、全嘉都是作家等計畫，讓勇壯世代找到第三人生目標、成就完整的第三人生，進而讓勇壯產業成為下一個世代的活泉，走出台灣永續發展的前景。「全齡共享」就是要讓市民「世世代代好徛起」，也就是永續概念。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言