聽新聞
test
0:00 / 0:00

第2個就職5周年 黃敏惠喊「新永續」

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
嘉義市長黃敏惠昨在市府中庭舉行第2個5周年就職記者會演說。記者魯永明／攝影
嘉義市長黃敏惠昨在市府中庭舉行第2個5周年就職記者會演說。記者魯永明／攝影

嘉義市長黃敏惠第4任市長，破地方自治史紀錄，昨天「第2個就職5周年」記者會，她拿長紅木樹苗、市府團隊成員各拿金露花樹苗盆栽，放置廢枕木拼構的嘉市地圖道具上，並與里長、議員齊喊「新永續．出發」，表示未來透過跨域交流、城市加速、影響擴大3部曲，建構全齡共享、世代宜居幸福城市。

黃敏惠說，以聯合國SDGs17項永續發展指標為施政基底，擘畫十大旗艦計畫藍圖，建構韌性城市、活化土地再利用，打造低碳永續健康家園。

黃敏惠細數政績，指出面對極端氣候，推動重大橋梁通港橋、軍輝橋改建、打通番仔溝橋通洪斷面、東義路及盧山橋改建工程改善積淹水、雨水下水道建置率近8成、汙水下水道接管戶數5年突破萬戶飆升近20倍。

黃敏惠也說，湖子內區段徵收完工成為新興蛋黃區，建國二村與復興新村市地重劃將帶動東區大進步，也推進民族國小西側土地公辦都更，成為中彰雲嘉首件公辦都更成功招商案例，另市區電動公車搭乘人次5倍成長，全市146站Youbike，至今突破415萬騎乘人次。

提到樂齡勇壯城市，黃敏惠指出，明年自己65歲了，可以活得自在、幸福、逐夢，會展現推動城市永續發展決心。

黃敏惠 都更 嘉義

延伸閱讀

黃敏惠4任市長破自治史紀錄 第2個就職5周年高喊「新永續出發」

侯友宜明天車隊再返嘉義巿遊行 與張秀華聯手大造勢

唐鳳拜會嘉義市政府 黃敏惠爭取成立數位轉型中心

番仔溝公園舊屋新生「Day Day」開幕 黃敏惠宣布文化新絲路啟航

相關新聞

第2個就職5周年 黃敏惠喊「新永續」

嘉義市長黃敏惠第4任市長，破地方自治史紀錄，昨天「第2個就職5周年」記者會，她拿長紅木樹苗、市府團隊成員各拿金露花樹苗盆...

台南溪北 增33輛電動公車

台南市今年增33輛電動公車，市長黃偉哲昨天宣布全數上線，皆行駛溪北地區，且全市電動公車90輛、占所有公車車輛兩成，其中5...

萬斤虱目魚凍死漁民含淚打撈 農業部：災損逾20%就啟動救助

大陸冷氣團上周襲台，雲林沿海地區虱目魚養殖魚塭傳逾萬斤虱目魚養殖魚塭凍死，漁民含淚打撈，農業部代理部長陳駿季今表示，只要...

黃敏惠4任市長破自治史紀錄 第2個就職5周年高喊「新永續出發」

嘉義市長黃敏惠4任市長、破地方自治紀錄，上午在市府中庭舉行第2個5周年就職記者會，議員、里長出席，會場布置如金馬獎典禮，...

嘉縣校舍光電不再賣台電 首創「綠電銀行」優惠企業

嘉義縣首創「綠電銀行」協助中小企業能源轉型，縣長翁章梁今與得禾能源簽合作意向書MOU，29所公立國中小學校舍屋頂綠電不再...

嘉義警方補獲野生藝人「黑面」薑母鴨啃一半投入拍防詐片

台灣知名本土藝人「黑面」林郁順，日前寒流來襲在嘉義知名薑母鴨店品嘗美食時，剛好被眼尖的嘉義縣民雄、竹崎警分局警方認出，經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。