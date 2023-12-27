第2個就職5周年 黃敏惠喊「新永續」

嘉義市長黃敏惠第4任市長，破地方自治史紀錄，昨天「第2個就職5周年」記者會，她拿長紅木樹苗、市府團隊成員各拿金露花樹苗盆栽，放置廢枕木拼構的嘉市地圖道具上，並與里長、議員齊喊「新永續．出發」，表示未來透過跨域交流、城市加速、影響擴大3部曲，建構全齡共享、世代宜居幸福城市。

黃敏惠說，以聯合國SDGs17項永續發展指標為施政基底，擘畫十大旗艦計畫藍圖，建構韌性城市、活化土地再利用，打造低碳永續健康家園。

黃敏惠細數政績，指出面對極端氣候，推動重大橋梁通港橋、軍輝橋改建、打通番仔溝橋通洪斷面、東義路及盧山橋改建工程改善積淹水、雨水下水道建置率近8成、汙水下水道接管戶數5年突破萬戶飆升近20倍。

黃敏惠也說，湖子內區段徵收完工成為新興蛋黃區，建國二村與復興新村市地重劃將帶動東區大進步，也推進民族國小西側土地公辦都更，成為中彰雲嘉首件公辦都更成功招商案例，另市區電動公車搭乘人次5倍成長，全市146站Youbike，至今突破415萬騎乘人次。

提到樂齡勇壯城市，黃敏惠指出，明年自己65歲了，可以活得自在、幸福、逐夢，會展現推動城市永續發展決心。