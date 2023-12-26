結合布袋戲、手語 雲林縣布袋戲手語繪本今發表

雲林縣政府獲文化部補助，結合布袋戲與手語，編製「故鄉那個暑假，雲林布袋戲班時光」布袋戲手語繪本，今天舉辦新書發表會，縣長張麗善希望透過有趣的手語故事，讓孩子輕鬆接觸手語，並增加在地學生對雲林布袋戲文化的認識與認同。

「故鄉那個暑假，雲林布袋戲班時光」布袋戲手語繪本是縣府社會處與文觀處合作第一本手語繪本，社會處長林文志表示，手語繪本第一刷1000本，預計分送到縣內各鄉鎮圖書館、學校，希望藉此讓聽語障朋友了解布袋戲文化，並讓身心障礙朋友得到更多尊重與包容。

繪本作者蕭逸清出席新書發表會表示，能為雲林縣編撰此手語繪本，介紹雲林布袋戲，也為聽障者、為手語推廣盡心，他覺得很有意義；雲林縣聲暉協進會理事長王俊飛也說，手語其實也是一種語言，感謝縣府大力推廣，減少因溝通誤解產生的社會問題；台灣聾人聯盟理事長詹俊輝說，繪本中穿插手語辭彙，讓小朋友、嬰幼兒能輕鬆學習手語動作，了解到文化重要性。