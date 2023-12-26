台南亞果海洋遊艇大街新體驗 著紅綠裝扮選天王天后拿大獎

亞果台南安平遊艇城持續創新海洋新體驗，上周主辦台灣首屆海上高爾夫趣味賽後，本周六30日再舉辦全台唯一的遊艇碼頭市集「亞果海洋遊艇大街市集」。亞果表示，12月起攜手中華海洋觀光推廣與農業特色振興協會，每月規畫顏色主題活動，這個月是「歲末紅綠派對」，吃喝玩樂一應俱全，著紅綠裝扮還有機會獲選造型天王天后，抱回大獎。

亞果遊艇集團上周末首次主辦「海上一桿進洞！HOLE IN ONE」會員活動，第一次體驗碼頭揮桿和海上果嶺，讓參賽者直呼新奇，與陸上高爾夫不同，海上高爾夫更要求準度，而且對於環保的要求更嚴格。

亞果遊艇特別添購重量僅39g且為環保材質的海上高爾夫專用球，並在活動進行中即時派員將高爾夫球從海中撈起後重複使用，球體不遺留在海上確保不對海洋生態造成傷害，讓會員揮桿體驗高爾夫新玩法的同時不忘保護環境。亞果遊艇總經理唐玉書期許明年揮桿移師遊艇上盛大舉辦。

另，「亞果海洋遊艇大街市集」本月主題是「歲末紅綠派對」，一開放攤商報名，立即吸引超過40家攤商報名，數量創新高。亞國集團說，除了提供民眾好吃好玩的逛街選擇，更規畫紅綠主題趴，舉辦造型天王、天后票選活動，前3名的人氣王，可獲贈價值4580元的台南旅遊美食護照、萬國通路行李箱等好禮。

唐玉書強調，台灣遊艇碼頭市集文化從亞果做起，希望透過這樣的活動推廣親海體驗，讓更多人享受藍海生活，打造台灣遊艇碼頭特色市集文化，也藉此助南區公所發展海洋產業、地方創生。 要看豪華遊艇、賞夕陽，漫步海洋遊艇大街市集，更多詳情請加入「亞果遊艇大街市集」官方Line@。