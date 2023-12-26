雲林社區小農生產永續產品 家樂福與縣府簽署合作備忘錄

雲林縣政府與連鎖量販店家樂福今天在斗六店簽署合作備忘錄，宣布將透過地方政府與企業力量，讓小農及社區商品成為家樂福「i商品」之一，鼓勵雲林更多農村小農與企業投入農業淨零永續轉型，生產者與消費者皆能透過產品生產與銷售行為實踐日常永續價值。

雲林縣副縣長謝淑亞、縣府城鄉處長林長造、家樂福中區經理劉虹麟、家樂福斗六店經理李惠玲以及家樂福虎尾店經理顏家麒和雲林在地小農商家一同簽署合作備忘錄，支持農村淨零永續行動。

林長造表示，透過專案遴選13家社區產品，包括古坑華山友善耕作製成的檸檬酒、採用雲林在地優質農產製作的水果冰品、蔬果農廢物加工做成蔬果蠟筆、麥寮鄉以友善低碳養殖的國產台灣鯛等，都是縣政府結合低碳永續理念，從產品包裝著手，協助社區產品量身打造減塑包裝，產出雲林首批農村淨零產品。

透過家樂福建構出永續消費平台，讓消費者透過雙標合一的簡單標示牌就能知道如何買得更好，縣府未來也將協助家樂福，媒合並扶植更多農村產品提升產業價值，讓永續行動得以延續。

謝淑亞表示，雲林縣農村好物從生產到包裝都以永續為最大原則，很高興縣府能與家樂福共同攜手媒合推廣農村好物，相信未來更多小農與地方社區的加入，成為攜手推動永續發展的政策與理念的助力。

家樂福中區經理劉虹麟說，今年第2季家樂福推動「從i開始，我就是影響力」，期望你我從小地方做起減少對地球的負擔，未來也會持續與政府合作，推動守護環境、守護地球的政策。