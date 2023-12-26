雲林樂米工坊米故事館開幕 帶動台灣米烘焙進入新世代

雲林縣土庫鎮樂米工坊堅持深耕米產業，第1代以碾米發跡，第2代董事長廖明吉轉型加工生產米穀粉，至今第3代廖家澄及廖緗琳接手升級成立樂米工坊，打出樂米品牌，並在農業部農村好店輔導計畫及雲林地方型SBIR計畫挹注下，與雲林科技大學合作將傳統店面轉型，改造為米故事體驗館，今天開幕，將帶領國人進入米麵包新世代。

樂米工坊多年來致力提升白米附加價值，董事長廖明吉說，為讓國人享有健康安全米食，積極研發米烘焙，期能運用台灣的優良米開發天然健康的烘焙美食，並規畫多元體驗及遊程，尤其米故事體驗館提供產地到餐桌的沉浸式體驗及手作米烘焙DIY烘焙，品嘗各式米麵包和米蛋糕，認識雲林的田間稻香。

身兼雲林糕餅公會理事長的廖明吉說，無麩質的純米烘焙，經多年研發，技術已成熟，包括米麵包或各式糕點，風味尤佳，甚至比一般麵粉食品略勝一籌，未來一但普遍化，就不必像麵粉過度仰賴進口，用台灣米即可取代，且更具營養，尤其對麩質過敏體質的人，更適合食用。

樂米工坊與雲林科大產學與智財育成營運中心產學合作，拓展資源串聯、異業合作，獲獎連連，明年更將與口湖鄉好蝦冏男社合作，以豐富的海鮮經驗共同開發「米蝦餅」，打造滿足饕客味蕾的獨特美食。

今天上午由樂米工坊負責人吳美幸、董事長廖明吉、雲科大產學長郭昭吟、縣府衛生局長曾春美、新聞副處長黃俊彥與土庫鎮長陳特凱、前議長沈宗隆等人主持體驗館開幕式，並廣邀各界品嘗各式米糕點，包括炒米粉、米碗粿、米吐司，更有各式各樣的耶誕米糕，繽纷又好吃，同時導覽各界參觀體驗館，深度了解米故事。