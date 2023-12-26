疑天冷被燈光吸引 保育類穿山甲現身阿里山民宅
一隻幼年保育類動物穿山甲日前現身嘉縣阿里山豐山民宅，村民認為是夜間天氣冷被燈光吸引而來，怕牠被社區獵狗攻擊先留置一晚後隔天野放。農業處建議，交由專責單位處理避免觸法。
阿里山鄉豐山村民許銘委告訴中央社記者，23日晚間與友人在家中庭院泡茶聊天時，突然一隻穿山甲出現獵食螞蟻，擔心牠遭到村莊的獵狗攻擊，只好留置一晚，隔天再帶到後山野放。
許銘委指出，山上近日天氣冷，穿山甲可能被燈光吸引才跑來民宅覓食。這隻穿山甲才2公斤多，推估為1歲左右算是「小朋友」，成年的穿山甲重達10幾公斤。
許銘委說，穿山甲以前是山區住民的食物之一，現在大多數人具有保育觀念不再捕食，見到迷途或受傷的穿山甲都會送相關單位救治或協助重回棲地。
嘉義縣農業處畜產保育科長石蕙菱說，穿山甲屬保育類動物不得拘捕，但此次民眾的動機良善並不會裁罰，發現穿山甲時可先打電話通報農業處，野放再拍影片存證，才不會觸法。
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