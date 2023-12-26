嘉市議會通過通學步道人行道改善預算 議員要求落實改善人行空間

嘉義市政府配合中央消除「行人地獄」汙名，確保師生通學安全，推動國中小通學步道、人行道改善，議會臨時會上午閉幕，通過市府校園周邊暨行車安全道路改善預算600萬元，議員王浩要求市府做好校園周邊通學步道，不能有做就好；教育處長郭添財說，市府組跨局處小組分工推動，6校展開工程規畫設計，最早施工的北園國中小，預定1年多完工，結合社區建構美觀通學步道。

王浩說，內政部校園周邊交通改善計畫1年前開始，長期以來，校園周邊因為沒有完整通學步道，險象環生，6年前家長自發性在圓福街推動標線型人行道，各校共提報16處改善，這次預算審查通過6校規畫設計，各校經費100萬元。

他發現推動過程有幾個問題：通學步道不該只是學校或教育處的事，不能讓不懂得工程校方費力寫申請案，懂工程的局處要協助。通學步道也是人行道，會有「標線型」、「實體型」兩類，他主張設實體人行道，但遺憾看到有些標線型人行道效果不彰。

人行道施作完成後，汽機車違規停車，警方如何有效宣導取締？如何讓學校周邊停車民眾有適合地方可停，過去陽明醫院人行道因占用就做實體阻隔；，王浩強調，好的通學步道才能保障下一代未來，預算投入要有效，不能只是「工程有做就好。」