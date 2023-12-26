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嘉義警方補獲野生藝人「黑面」薑母鴨啃一半投入拍防詐片

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣民雄警分局長莊思神（右）與偵查隊長侯宗文（左）日前寒流下班餐敘，補獲野生藝人「黑面大ㄟ」林郁順（中），獲黑面協助拍攝防詐宣導短片。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣民雄警分局長莊思神（右）與偵查隊長侯宗文（左）日前寒流下班餐敘，補獲野生藝人「黑面大ㄟ」林郁順（中），獲黑面協助拍攝防詐宣導短片。記者呂慧瑜／攝影

台灣知名本土藝人「黑面」林郁順，日前寒流來襲在嘉義知名薑母鴨店品嘗美食時，剛好被眼尖的嘉義縣民雄、竹崎警分局警方認出，經聊天到假投資詐騙猖獗，手拿鴨嘴啃到一半的黑面，靈感一來，立即放下美食，滔滔不絕向民眾講起反詐騙宣導，分局長更親自拍攝製作防詐小短片，發布即引起鄉親關注。

「來！如何防範假投資詐騙，黑面大ㄟ講給你知。」黑面林郁順說，他長期支持警察工作，經常全台跑透透，協助警方反詐騙宣傳，這次來嘉義吃美食薑母鴨，被民雄及竹崎分局警方捕獲野生黑面，真的相當有緣。

林郁順強調，專業的防詐小短片，就是要拍得親民，要運用幽默風趣的口吻，吸引阿公阿嬤阿伯阿姨們的目光，才能提升識詐能力，也提到身邊很多朋友也常遇到「假投資」詐騙，後來一要領錢出來，對方就消失的無影無蹤，那都是騙人的，呼籲民眾千萬別上當。

影片中黑面大哥提醒，手機常收到簡訊，告知水電費、電信費、健保費、ETC沒繳，附上繳費連結要求盡速繳清，這些都是騙人的，點下去就直接連結到釣魚網站，一步步踏入詐騙集團的陷阱。

民雄警分局長莊思神表示，感謝黑面藝人公益協助拍攝反詐騙宣導短片，提醒民眾穩賺不賠、絕對翻倍的投資都是假的，投資一定要透過合法證券公司，不要隨意相信網路上自稱股市專家，及加入不正當投資群組，被詐騙集團操控，最後錢全部被騙光光。

竹崎警分局長閻百川說，透過黑面藝人所拍的反詐宣導短片，大幅增加鄉親點閱觀看數，不僅更多人了解詐騙手法，也避免成為詐騙犯罪的受害者，影片經通訊軟體傳播，獲許多鄉親反饋宣導效果佳。

嘉義縣警察局指出，持續加大反詐騙宣傳力度，培養民眾識詐免疫力，呼籲大家共同參與，積極向身邊的人推廣反詐騙知識，一起形成群體免疫，讓詐騙集團無以為生。

嘉義縣竹崎警分局長閻百川（右）日前寒流下班餐敘，補獲野生藝人「黑面大ㄟ」林郁順來嘉義吃美食，邀黑面協助拍攝防詐宣導短片。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣竹崎警分局長閻百川（右）日前寒流下班餐敘，補獲野生藝人「黑面大ㄟ」林郁順來嘉義吃美食，邀黑面協助拍攝防詐宣導短片。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣竹崎警分局長閻百川（右）與偵查隊長謝武勲（左）日前寒流下班餐敘，補獲野生藝人「黑面大ㄟ」林郁順（中），獲黑面協助拍攝防詐宣導短片。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣竹崎警分局長閻百川（右）與偵查隊長謝武勲（左）日前寒流下班餐敘，補獲野生藝人「黑面大ㄟ」林郁順（中），獲黑面協助拍攝防詐宣導短片。記者呂慧瑜／攝影

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