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嘉義縣市399元「通勤月票」今起開賣 4大超商都買得到

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣市399元通勤月票今起開賣，縣長翁章梁（左）介紹開卡及搭車流程。記者黃于凡／攝影
嘉義縣市399元通勤月票今起開賣，縣長翁章梁（左）介紹開卡及搭車流程。記者黃于凡／攝影

嘉義縣市政府推出「嘉義TPASS」公共運輸通勤月票，即日起可在4大超商購買，縣長翁章梁今參加啟用典禮宣布，共有109條公共運輸路線，以及公共自行車都涵括在內，明年1月2日正式啟動，花費399元購買月票，就可享30天內無限次數及里程使用大眾運輸工具。

翁章梁指出，月票使用期限為刷卡日起30天，可至4大超商花費100元購買TPASS空卡，或持悠遊卡、一卡通、愛金卡等卡片及聯名卡，儲值399元以上金額，再到指定的台鐵車站、客運場站，或到朴子、東石、義竹、水上、新港、溪口及阿里山等7個公所開通月票。

縣府建設處說明，通勤月票第1次刷卡使用時，搭乘台鐵請前往專用閘門，進站靠卡，出站再次感應即完成啟用；搭乘市區公車或公路客運請將票卡輕靠驗票機感應區，即完成開卡。通勤月票無法於公共自行車站點啟用，需先在台鐵、市區公車或公路客運啟用。

縣府建設處舉例，月票使用期限由第一次使用當日起算連續30日內有效，若第一次使用日為明年1月2日，則卡片使用期限就到明年1月31日；續購月票時，持卡人得持原票卡在有效期間屆满前10天內辦理續購，新續購通勤月票期限將從原通勤月票到期日之隔日起自動生效。

公路局主任秘書林義勝說，公路局今年3月起推動月票，目前已有17個縣市推出月票方案，全台共有370萬人購買月票，至今累計約2億6千萬人次搭乘大眾運輸工具，能節省民眾常態性交通支出，更重要的是，預計今年底能提升大眾運輸運量5%，對空汙及碳排都有改善。

跨縣市上課的學生說，從嘉義縣朴子市搭車到嘉義市的嘉義高中上學，公車票一日來回學生價90元，每個月要花費近2千元交通費，現在有月票之後幫助很大，399元能搭乘30天相當划算，平均每月能節省1千多元，1月2日就會馬上申請使用。

嘉義縣市通勤月票適用範圍包括，台鐵大林站、民雄站、嘉北站、嘉義站、水上站、南靖站，行經嘉義公路客運（不適用路線7302、7322、7329及6739），嘉義縣市區客運，嘉義縣幸福巴士，嘉義市市區客運忠孝新民幹線、中山幹線、光林我嘉線，嘉義市幸福巴士樂活1路、樂活2路、趣淘3路、樂活5路，嘉義市公共自行車（愛金卡不適用），台南市區客運棕4、棕5、棕6、黃9、黃14、黃16-1、33、61、橘9、橘9-1、綠24、綠25。

嘉義縣市399元通勤月票今起開賣，縣長翁章梁（中）介紹開卡及搭車流程。記者黃于凡／攝影
嘉義縣市399元通勤月票今起開賣，縣長翁章梁（中）介紹開卡及搭車流程。記者黃于凡／攝影
嘉義縣市399元通勤月票今起開賣，需持有電子票證再到指定地點購買月票方案開卡，就能開始搭乘台鐵及客運。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣市399元通勤月票今起開賣，需持有電子票證再到指定地點購買月票方案開卡，就能開始搭乘台鐵及客運。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣市399元通勤月票今起開賣，縣長翁章梁介紹開卡及搭車流程。記者黃于凡／攝影
嘉義縣市399元通勤月票今起開賣，縣長翁章梁介紹開卡及搭車流程。記者黃于凡／攝影
嘉義縣市399元通勤月票今起開賣，適用6個台鐵車站、109條客運路線及嘉義市公共單車。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣市399元通勤月票今起開賣，適用6個台鐵車站、109條客運路線及嘉義市公共單車。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣市399元通勤月票今起開賣，明年1月2日就能在大眾運輸工具使用。記者黃于凡／攝影
嘉義縣市399元通勤月票今起開賣，明年1月2日就能在大眾運輸工具使用。記者黃于凡／攝影
嘉義縣市399元通勤月票今起開賣，使用期限為首次刷卡的搭乘30天內。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣市399元通勤月票今起開賣，使用期限為首次刷卡的搭乘30天內。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣市399元通勤月票今起開賣，明年1月2日就能在大眾運輸工具使用。記者黃于凡／攝影
嘉義縣市399元通勤月票今起開賣，明年1月2日就能在大眾運輸工具使用。記者黃于凡／攝影
嘉義縣市399元通勤月票今起開賣，使用期限為首次刷卡的搭乘30天內。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣市399元通勤月票今起開賣，使用期限為首次刷卡的搭乘30天內。圖／嘉義縣政府提供

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