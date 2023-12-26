嘉義縣市399元「通勤月票」今起開賣 4大超商都買得到

嘉義縣市政府推出「嘉義TPASS」公共運輸通勤月票，即日起可在4大超商購買，縣長翁章梁今參加啟用典禮宣布，共有109條公共運輸路線，以及公共自行車都涵括在內，明年1月2日正式啟動，花費399元購買月票，就可享30天內無限次數及里程使用大眾運輸工具。

翁章梁指出，月票使用期限為刷卡日起30天，可至4大超商花費100元購買TPASS空卡，或持悠遊卡、一卡通、愛金卡等卡片及聯名卡，儲值399元以上金額，再到指定的台鐵車站、客運場站，或到朴子、東石、義竹、水上、新港、溪口及阿里山等7個公所開通月票。

縣府建設處說明，通勤月票第1次刷卡使用時，搭乘台鐵請前往專用閘門，進站靠卡，出站再次感應即完成啟用；搭乘市區公車或公路客運請將票卡輕靠驗票機感應區，即完成開卡。通勤月票無法於公共自行車站點啟用，需先在台鐵、市區公車或公路客運啟用。

縣府建設處舉例，月票使用期限由第一次使用當日起算連續30日內有效，若第一次使用日為明年1月2日，則卡片使用期限就到明年1月31日；續購月票時，持卡人得持原票卡在有效期間屆满前10天內辦理續購，新續購通勤月票期限將從原通勤月票到期日之隔日起自動生效。

公路局主任秘書林義勝說，公路局今年3月起推動月票，目前已有17個縣市推出月票方案，全台共有370萬人購買月票，至今累計約2億6千萬人次搭乘大眾運輸工具，能節省民眾常態性交通支出，更重要的是，預計今年底能提升大眾運輸運量5%，對空汙及碳排都有改善。

跨縣市上課的學生說，從嘉義縣朴子市搭車到嘉義市的嘉義高中上學，公車票一日來回學生價90元，每個月要花費近2千元交通費，現在有月票之後幫助很大，399元能搭乘30天相當划算，平均每月能節省1千多元，1月2日就會馬上申請使用。