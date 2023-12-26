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台南33輛新電動公車上線 7小型車服務偏鄉

中央社／ 台南26日電
台南市政府推動公車系統轉型，今年第4季新增33輛全新電動公車已全部交車上線，總計全市電動公車達90輛。本報系資料照
台南市政府推動公車系統轉型，今年第4季新增33輛全新電動公車已全部交車上線，總計全市電動公車達90輛。本報系資料照

台南市政府推動公車系統轉型，今年第4季新增33輛全新電動公車已全部交車上線，總計全市電動公車達90輛，其中有7輛迷你型公車，可深入偏鄉及山區提供服務。

台南市政府交通局今天在新營區新營客運訓練場舉辦112年度電動公車成果發表會，公布推動電動公車系統轉型成果及未來規劃。

台南市長黃偉哲致詞表示，市府持續推動低碳淨零工作策略與綠能政策，全市目前已有90輛電動公車，其中過半數設置在溪北（曾文溪以北）地區，提供民眾更便捷、舒適的運輸系統，顛覆大家過往對於傳統公車老舊刻板印象。

黃偉哲指出，未來將持續推動公車系統全方位轉型，建立專屬台南的綠能電動車隊，讓市民享受更高規格、高品質公共運輸服務，並為打造低碳綠能城市盡一份心力。

台南市交通局提供資料指出，市府協助業者爭取交通部補助購買電動公車，並於去年度獲得中央核定補助共56輛電動公車，其中33輛已在今年第4季正式交車上線，包括興南客運20輛「示範型計畫」電動公車，已於11月在藍幹線全新啟航，每輛補助最高達新台幣700萬元。

交通局指出，另外，興南客運7輛迷你電動公車及新營客運6輛Model T電動公車，則是依據交通部「一般型計畫」核定車輛，車輛已於11月底全面上線。

交通局指出，此批電動公車總共包括2家客運業者及3種車型，其中興南客運20輛示範型電動公車，是經過中央車型性能、路線營運、充電設備等項目嚴格審查的車款，車身依循台南市獨創的大台南公車6大幹線識別系統，全面採用藍色窗花意象塗裝，並配備全彩LED車頭顯示，增進辨識度及鮮明形象。

交通局指出，還有7輛「迷你電動公車」，因考量車輛行駛路線特性，特別選用軸距較短的低地板車型，較一般大型巴士短小，可深入偏鄉及山區提供服務，目前配置於大台南公車藍支線營運使用。

公車 偏鄉

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