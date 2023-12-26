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南市電巴今年再增33輛 全市90輛過半在溪北

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
全新的南市電動公車內部配置情形。記者謝進盛／攝影
全新的南市電動公車內部配置情形。記者謝進盛／攝影

台南電動公車版圖再擴張，溪北地區今年有全新33輛上線載客，市府交通局表示，全市累計已有90輛，51輛過半在溪北地區，希望提供偏遠鄉親更優質大眾運輸搭乘體驗。

交通局今上午在新營客運停車場開大台南公車成果記者會，市長黃偉哲、立委賴惠員、新營區長翁振祥、市議員蔡育輝、王宣貿、沈家鳳等人與會，交通局長王銘德簡報大台南電動公車現況。

王銘德說，趕在年底溪北地區共有33輛全新電動公車上線，包括興南客運20輛華德動能科技公司示範型藍色電動公車、7輛創奕能源科技公司迷你電動公車，以及新營客運6輛鴻華先進科技公司打造的Model T電動公車，已全數上線營運。

其中，興南客運這20輛車身依循台南市獨創的大台南公車六大幹線識別系統，全面採用藍色窗花意象塗裝，並且配備全彩LED車頭顯示，增進辨識度及鮮明形象。

7輛迷你電動公車，因考量車輛行駛路線特性，特別選用軸距較短的低地板車型，較一般大型巴士更為短小精悍，可深入偏鄉及山區提供服務；車內仍配備1席無障礙席位。

6輛鴻海集團旗下鴻華先進科技生產的「Model T」，車身採富科技感的簡約風格，方方正正的造型被公車迷暱稱為「便當盒」。

這批Model T當中更有2輛依循大台南公車六大幹線識別系統採用黃色窗花意象塗裝，化身俏皮的黃色便當盒，配合溪北地區路線里程較長，特採用全國唯一一款400度電大容量規格，充飽電後即可行駛約320公里不中斷，夜間充電便可滿足隔天的行駛需求。

黃偉哲表示，配合政府「2030年市區公車全面電動化」政策，自2020年起要求公車業者將車輛逐步汰換為電動公車，不再補助業者購買柴油公車。新購車輛均以電動公車為主，目前全市已有90輛電動公車，電動比例已達20%，其中51台配置在溪北地區，提供偏遠地區鄉親更優質大眾運輸搭乘體驗。

公共運輸處長吳俁之表示，這33輛電動公車中，興南客運20輛示範型電動公車行駛於藍幹線、7輛迷你電動公車則配置藍支線群，包括藍1、藍2、藍3、藍10、藍11、藍13、藍20、藍21及藍22等。新營客運6輛Model T則將配置於大台南公車黃9、黃3、棕幹線、棕1、棕3、棕11等路線；路線串聯新營、後壁、柳營、北門、將軍、七股、佳里、學甲、鹽水等地區。

南市電動公車今年再增33輛 ，今上午在新營客運停車場展現成果，全市90輛中過半在溪北地區。記者謝進盛／攝影
南市電動公車今年再增33輛 ，今上午在新營客運停車場展現成果，全市90輛中過半在溪北地區。記者謝進盛／攝影
南市電動公車今年再增33輛 ，今上午在新營客運停車場展現成果，全市90輛中過半在溪北地區。記者謝進盛／攝影
南市電動公車今年再增33輛 ，今上午在新營客運停車場展現成果，全市90輛中過半在溪北地區。記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲、市議員蔡育輝、王宣貿等人體驗電動公車，邀請鄉親多搭乘體驗。記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲、市議員蔡育輝、王宣貿等人體驗電動公車，邀請鄉親多搭乘體驗。記者謝進盛／攝影

公車 台南 黃偉哲

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