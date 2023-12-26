台南400首場大展「跨視紀科藝之旅」 打造奇幻視覺藝術

台南將於明年（2024）正式邁入400的新里程碑，台南市研考會呼應台南400「一起台南，世界交陪」，在1月5日舉辦「台南跨視紀400科藝之旅」，結合多項智慧科技，涵蓋首次在台南展出的戶外裸視3D及生成式AI、沉浸式體驗、AR擴增實境等互動應用，邀請民眾一起來體驗科技趣味。

市長黃偉哲表示，本次活動融合科技與在地人文特色，期以科技為民眾打造對台南400的全新體驗，讓民眾有機會體驗一場充滿奇幻視覺藝術的科技饗宴，邀請大家攜家帶眷一起前來河樂廣場，參與台南400的首場大型活動，一同體驗在城市空間內創造有趣的視覺互動，並善用科技應用轉動對未來生活的想像。

研考會主委陳淑姿主委表示，本次活動集結工業技術研究院南分院、著名三金(金鐘、金曲、金馬)視覺統籌凌偉倫導演、跨域視覺科技林思翰導演、AI科技聲藝統籌李依哲及出身台南的配樂編曲家元冠老師等團隊組成，運用生成式AI與Line Bot互動結合，將民眾上傳的照片串聯至河樂廣場沉浸式體驗空間及裸視3D螢幕，讓每一個參與者成為台南400盛事的主角之一，共同參與演出一段妙趣橫生、創意十足的科技藝術作品。