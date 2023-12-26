嘉義企業助弱勢長者辦年貨 90歲阿嬤買到布丁開心燦笑

年關將近，弘道老人福利基金會關懷獨居弱勢長者，推出「寒冬助老刻不容緩」關懷計畫，邀企業共襄盛舉助弱勢長者辦年貨，宗承汽車股份有限公司接送9名長輩到大賣場，陪伴選購年貨及生活日用品，讓弱勢長者開心直呼，太暖心了，就像有孩子在身邊陪伴一樣。

高齡90歲的蔡王炒說，因為視力模糊、看不清楚，再加上有聽力問題，買東西對她來說是一件很不容易的事，感謝志工帶著她，逐一挑選所需物品，也特別注意商品保存期限，除了購買日常用品及穀粉麥片，還買了她最愛吃的布丁，非常開心。

84歲林陳金朝表示，家中有位長期臥病在床的丈夫需要照顧，能外出的機會很少，直到有照顧資源後才逐漸有喘息空間，今年到弘道東石失智據點參與活動，認識許多朋友很開心，今天除了選購日常用品，還買了沙琪瑪、蘋果養樂多、牛奶等愛吃的食物，感謝志工們陪伴。

宗承汽車股份有限公司經理葉元愷說，這次與弘道老人福利基金會一起合作，特別在年底冬季、迎接新年之際，和長輩一起購買年貨，希望透過這次活動讓長輩在寒冬中，不只受到物質上的幫助，還有心理上真實的溫暖，希望日後也能繼續為社會貢獻心力。