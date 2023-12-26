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太極拳高手阿嬤4年多比賽共奪60面金牌 超越設定50面目標

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
太極拳高手阿嬤溫淑美，到處參賽累計金牌60面，超越設定目標。圖／溫淑美提供
太極拳高手阿嬤溫淑美，到處參賽累計金牌60面，超越設定目標。圖／溫淑美提供

66歲嘉義縣退休公務員溫淑美於60歲偶然機緣學太極拳，一打拳就上癮，樂此不疲，首次出國到歐洲波蘭參加太極拳國際競賽，脫穎而出，榮獲初級白級組冠軍，身披國旗受獎內心激動，回國到處參賽，憑毅力勤練，原設定奪50面金牌，最近到台北體育館參加菁英盃國武術錦標賽，榮獲2金1銀，累計金牌60面，超越設定目標。

溫淑美過去任職擔任縣府登山社領隊，為嘉市太極拳國際賽事拍照錄影，迷上太極拳，拜師楊家老架太極拳名師林福助，每天勤練，太極拳博大精深，門派多，楊家老架太極拳共108式最難，太極拳用意不用力，她觀摩別人拳藝，也為考驗自己，2019年6月開始參賽至今4年多。

溫淑美出國參賽獲得初級白級組冠軍，還通過進階黃級檢定，白級組有法國、波蘭、保加利亞及台灣共4國14名選手競賽，她披國旗受獎那刻內心激動；參加台南首屆議長盃比賽，每天緊鑼密鼓練習，導致嚴重椎間盤凸出與退化性關節炎，甚至整個脊椎都長滿骨刺，膝蓋疼痛無法蹲、走路用拖行的，每天忙吃藥、打針、敷藥、到醫院做復健。

她說，當運動員很辛苦，但站上頒獎台受獎，就會忘記所有痛苦，她曾為參賽練習抽取9次關節液，負傷吃止痛藥上場，家人教練不忍，勸她休息停賽，她堅持不放棄，她說，「我是藉參賽逼自己精進，不懈怠! 」

溫淑美說，「白日不空過，青春不再來」，練拳後身體變好，過去登山不太流汗，現在汗流浹背排毒，精神奕奕，柔軟度好，打完一套太極拳會令人全身發熱，微微出汗，而且對身體氣血循環與新陳代謝都會變得更好，是年長或不喜歡激烈運動者很好選擇。

太極拳高手阿嬤溫淑美，到處參賽累計金牌60面，超越設定目標。圖／溫淑美提供
太極拳高手阿嬤溫淑美，到處參賽累計金牌60面，超越設定目標。圖／溫淑美提供
太極拳高手阿嬤溫淑美（左），到處參賽累計金牌60面，超越設定目標。圖／溫淑美提供
太極拳高手阿嬤溫淑美（左），到處參賽累計金牌60面，超越設定目標。圖／溫淑美提供
太極拳高手阿嬤溫淑美最近到台北體育館參加菁英盃國武術錦標賽，榮獲2金1銀，累計金牌60面，超越設定目標。圖／溫淑美提供
太極拳高手阿嬤溫淑美最近到台北體育館參加菁英盃國武術錦標賽，榮獲2金1銀，累計金牌60面，超越設定目標。圖／溫淑美提供
太極拳高手阿嬤溫淑美（中）最近到台北體育館參加菁英盃國武術錦標賽，榮獲2金1銀，累計金牌60面，超越設定目標。圖／溫淑美提供
太極拳高手阿嬤溫淑美（中）最近到台北體育館參加菁英盃國武術錦標賽，榮獲2金1銀，累計金牌60面，超越設定目標。圖／溫淑美提供

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