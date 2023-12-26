回響／打擊偷倒南市出招 熱區用AI辨識抓環境兇手

屏東、台南等多縣市的衛星變異點監測違規件數多，農田遭蓋建物、亂倒廢棄物嚴重，環團再痛批過度開發，除大地蓄洪功能受影響，事業廢棄物流竄危及環境。經聯合報報導引起回響，台南市環保局表示，明年起精進打擊策略，結合AI科技抓破壞環境凶手。也有市議員反映，違規變異點影響農作本就該處分，但若不影響耕作則要兼顧情理法，不要讓青農打退堂鼓。

台南社大研究員晁瑞光痛陳，土地毫無節制開發，一處處有蓄洪功能的魚塭、池塘變成平地，蓋上樓房，不但無法蓄水，還要排水，且破壞水文，讓過去所做的排水防洪計畫可能已無法因應，加上極端氣候，國土計畫已失靈，陷人民生命財產於危險中。

晁瑞光指相關規定模糊不清，營建廢棄物和營建土石方不同，但看到許多土地回填並非使用土方，而是混著水泥絞碎的粉料，被當作剩餘土石方，還有控制性低強度的回填材料，是事業廢棄物再利用，但回填後挖出後又被當作營建廢棄物，若規定清楚，農地就是農地，不能做其他用途，就可防止亂象發生。

台南市環保局表示，今年衛星變異點有部分經查是違法棄倒廢棄物，但絕大多數都有接獲檢舉或遭環檢警查獲，針對這些變異點，環境部會先篩檢，經比對確認有可能是廢棄物，就會交給地方來執行。統計今年台南市環保局巡查四萬兩千次，查獲182件違規，有33件59人移送法辦。

台南市環保局指出，二、三年前「北廢南倒」確實嚴重，今年已較為收斂，不過偷倒廢棄物的情形仍有，明年稽查措施將再精進，會在重要道路路口及熱區設ＡＩ監視辨識系統，鎖定高風險車輛，當發現載有廢棄物並可能亂倒的車輛，就會立即發出警示及通知，環警主動偵查及攔車，在未傾倒前就阻止並依法偵辦。

台南市議員郭鴻儀說，通報的變異點若查出是違規，且影響耕作並破壞土壤、影響環境，確實應依法辦理並要求恢復原狀，但若僅是小設施，根本不影響耕作，應該兼顧情理法。最近就有青農陳情，僅為擺設灌溉用塑膠桶，下方設一水泥基柱就被罰六萬元，連為了方便農機下田而鋪設路面，並不影響耕作也被罰，農產賣不到六萬元，辛苦白費，情何以堪。

台南市政府地政局表示，依照規定，若是水利單位為了方便農耕所作的設施是准許的，但農民若要方便農耕作簡易設施，仍需向公所申請，通報變異點若經勘查未經申請而設置，即使不影響農地或耕作，還是視作違規要罰緩處分。將加強宣導，讓農民瞭解，農業設施要合法申請，才能避免違規受罰。