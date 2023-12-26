聽新聞
test
0:00 / 0:00

虱目魚凍死3萬尾 搶收撈到手軟

聯合報／ 記者陳苡葳黃于凡／連線報導
雲林沿海地區近來溫度最低降到10度，台西鄉多處魚塭發生虱目魚凍傷死亡。圖／ 台西鄉民代表陳文求提供
雲林沿海地區近來溫度最低降到10度，台西鄉多處魚塭發生虱目魚凍傷死亡。圖／ 台西鄉民代表陳文求提供

近日冷氣團造成低溫，雲林沿海地區4天前最低溫10度，台西鄉等地魚塭傳出寒害，縣府統計，沿海地區約3萬多尾虱目魚凍死；另，嘉縣虱目魚養殖業者上周展開預防性收成，仍有大量損失，累計約4500台斤，幸好災情未再擴大。

台西鄉民代表兼養殖業者陳文求指出，台西地區近3天氣溫約11、12度，許多虱目魚插土凍傷，昨太陽一露臉，氣溫回升到約13、14度，大量虱目魚即翻肚死亡，巡池時就發現水面都漂滿了魚屍，慘不忍睹，未來氣溫如果持續上升，魚死量可能還會增加。

雲林的養殖業者趁虱目魚凍傷時緊急捕撈，魚塭區昨到處可見搶收撈魚，業者直呼「撈到手軟」；由於虱目魚和文蛤混養，虱目魚扮演清道夫角色專吃水中的藻類，業者也馬上補充魚苗避免池中藻類過多，影響池底文蛤的生長，造成二度傷害。

雲縣府農業處表示，正彙整沿海地區公所申報的魚損情形，呼籲業者務必加強防寒措施。

嘉縣東石鄉水產養殖產銷班第6班班長黃仁昌說，淺坪式文蛤池混養虱目魚受低溫影響最劇烈，目前恐無虱目魚能繼續放養，放魚進去也需時間適應才會開始吃藻，現只能把水位加高、或開循環水讓魚群聚集取暖。

嘉縣府農業處表示，已立即協助漁民將虱目魚送至加工廠，避免損失慘重。

低溫 海地 文蛤 虱目魚

延伸閱讀

影／氣溫驟降…雲林台西虱目魚凍死 魚屍累累慘況曝

嘉縣混養虱目魚遭寒害 凍死逾4500台斤

嘉義虱目魚年終線上優惠購 滿千現折250元

食農教育示範校高英工商 創意調飲膠原蛋白凍加海鹽

相關新聞

虱目魚凍死3萬尾 搶收撈到手軟

近日冷氣團造成低溫，雲林沿海地區4天前最低溫10度，台西鄉等地魚塭傳出寒害，縣府統計，沿海地區約3萬多尾虱目魚凍死；另，...

結合酪梨與甜根子草 台南大內石子瀨雕像啟用

台南市大內區石子瀨社區今舉行酪梨紀念雕像啟用典禮，整座酪梨雕像和底座，更全是以甜根子草為基底製成的紙漿打造，成為社區推廣...

台南衛星變異點通報數年減4成 地政局：聯合稽查已見成效

台南市近5年衛星變異點監測通報數8700多件，台南市政府地政局今表示，國土署近年衛星拍照技術精進及拍攝頻率提高，通報數因...

縣長落款出自他手 翁章梁稱：蕭吉川是「虛的縣長」

嘉義縣文化獎今年邁入第2屆，蕭吉川深耕書法60年獲文化貢獻獎，縣長翁章梁今頒獎時笑稱，公文上縣長落款出自蕭吉川之手，他是...

影／氣溫驟降…雲林台西虱目魚凍死 魚屍累累慘況曝

雲林沿海地區三天前氣溫驟降至約10度，今天雖然稍微回升1至2度，但魚塭內的虱目魚仍不敵酷寒被凍死，養殖業者、台西鄉民代表...

台南市擴大5道路不強制兩段式左轉 仍保留待轉區

台南市政府擇定單向兩車道內側仍禁行機車道路，試辦不強制機車2段左轉績效良好，12月30日起在公園路、崇學路、新興路、文平...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。