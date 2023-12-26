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虱目魚凍死3萬尾 搶收撈到手軟
近日冷氣團造成低溫，雲林沿海地區4天前最低溫10度，台西鄉等地魚塭傳出寒害，縣府統計，沿海地區約3萬多尾虱目魚凍死；另，嘉縣虱目魚養殖業者上周展開預防性收成，仍有大量損失，累計約4500台斤，幸好災情未再擴大。
台西鄉民代表兼養殖業者陳文求指出，台西地區近3天氣溫約11、12度，許多虱目魚插土凍傷，昨太陽一露臉，氣溫回升到約13、14度，大量虱目魚即翻肚死亡，巡池時就發現水面都漂滿了魚屍，慘不忍睹，未來氣溫如果持續上升，魚死量可能還會增加。
雲林的養殖業者趁虱目魚凍傷時緊急捕撈，魚塭區昨到處可見搶收撈魚，業者直呼「撈到手軟」；由於虱目魚和文蛤混養，虱目魚扮演清道夫角色專吃水中的藻類，業者也馬上補充魚苗避免池中藻類過多，影響池底文蛤的生長，造成二度傷害。
雲縣府農業處表示，正彙整沿海地區公所申報的魚損情形，呼籲業者務必加強防寒措施。
嘉縣東石鄉水產養殖產銷班第6班班長黃仁昌說，淺坪式文蛤池混養虱目魚受低溫影響最劇烈，目前恐無虱目魚能繼續放養，放魚進去也需時間適應才會開始吃藻，現只能把水位加高、或開循環水讓魚群聚集取暖。
嘉縣府農業處表示，已立即協助漁民將虱目魚送至加工廠，避免損失慘重。
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