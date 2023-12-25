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黃偉哲就職滿5週年 期待台南迎向下一個輝煌

中央社／ 台南25日電

台南市長黃偉哲今天下午在市政會議發表就職滿5週年談話，向市民報告政績，也盼在明年台南400的歷史時刻，讓台南以科技、智慧、永續迎向下一個400年的輝煌。

黃偉哲表示，就任以來感謝市民支持、督促，也感謝市府各局處首長努力，把市民需求放在第1順位，由於世界局勢不停變化，台灣特殊地理位置首當其衝，台灣的自由、開放，建立在民主體制、資訊安全及晶片戰略產業之上，台南是台灣第1座城市，他有強烈使命感建構更好的台南。

黃偉哲指出，市府團隊一起努力的成績，有延續落實前市長賴清德任內規劃的政策，也有在他任內全新開創的建設措施，在歷任市長所留下的施政成果下，從基礎建設到重大施政，他帶領團隊努力做好每一件事。

黃偉哲表示，因應老年人口急速增加，台南市完成一國中學區一日照目標，並開辦老人健保費補助，長輩受惠，也減輕照顧者負擔，讓台南成為不分年齡都能安居的城市。

黃偉哲說，近年來，台南市公共建設獲國家卓越建設獎的工程就有近130件，如河樂廣場、市圖新總館、水交社園區、港濱歷史公園等，都成為居民和旅客喜愛的好地方，獎項固然重要，但更重要的是如何善用每一分經費，確保工程品質優良，為市民帶來更好環境。

黃偉哲指出，被譽為「產業雙引擎」的南科園區及沙崙綠能智慧科學城，是推動台南躍升國際的2條重要命脈，跨國企業及全國性服務業、科技業進駐台南，創造4萬7000多個就業機會，市府也鼓勵中小型及新創企業扎根，打造佔地1500坪的贏地創新育成基地，幫助年輕人團隊在台南拚事業。

他說，1624年，台南引領台灣走進大航海時代，2024年，台南從古都蛻變成為傳統與創新並存的科技新都，在台南400的歷史里程碑，希望透過「智慧、科技及永續」，創造下一個400年的輝煌。

黃偉哲 團隊

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