就職5周年 台南市長黃偉哲：以科技、智慧、永續迎下一個400年輝煌

台南市長黃偉哲今就職5周年，下午市政會議上，除了報告5年來的政績，也發表感性談話，指出在迎向台南400的歷史性時刻，台南將以科技、智慧、永續，「迎向下一個400年的輝煌」。

黃偉哲感謝市民支持督促，也感謝局處首長的努力，把市民的需求放在第一順位。他提到，人的一生，不過匆匆數十寒暑，能有機緣在浩瀚的歷史裡，留下雪泥鴻爪的一瞬，已屬萬幸。

黃偉哲認為，台南的未來不可限量、發展沒有止境，「做得更好，過得更好」是他在第1個任期之初就對市民許下的承諾，拉長時光歲月來看，2個任期8年，轉瞬即逝，即便不長，仍會全力以赴，為這座偉大的城市往前邁進。

台南市政府指出，因應老年人口急速增加，南市完成一國中學區一日照的目標，並開辦老人健保費補助，讓長輩受惠，也減輕照顧者負擔，讓台南成為不分年齡都能安居的城市。

近年來，台南市的公共建設屢獲殊榮，榮獲國家卓越建設獎的工程就有近130件。例如河樂廣場、市圖新總館、水交社園區、港濱歷史公園等，這些都成為居民和旅客喜愛的好地方。

黃偉哲說，為了接軌世界及適應環境，就要以智慧、永續的方式管理城市，如台南積極發展綠能及AIot智慧聯網，提供產業發展及民生所需；透過智慧停車系統提升路邊停車格周轉率，減少找車位的時間，同時減少空汙，智慧繳納系統更讓台南年省下600萬張收費紙張。

被譽為「產業雙引擎」的南科及沙崙綠能智慧科學城，是推動台南躍升國際的兩條重要命脈。黃偉哲說，雙核心引擎帶動之下，包括Google、ASML等跨國企業，以及全國性的服務業與科技業都進駐臺南，創造4萬7000多個就業機會。

黃偉哲指出，1624年，台南引領台灣走進大航海時代；2024年，台南從古都蛻變成為傳統與創新並存的科技新都。在台南400這個歷史里程碑，思索要留給後代什麼樣的環境，要如何讓城市持續發展。「智慧、科技及永續」，這就是我們的答案，也將創造下一個400年的輝煌。