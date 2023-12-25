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因應台紐經合協定生效後衝擊 南市邀酪農座談

中央社／ 台南25日電

鑑於2025年「台紐經濟合作協定」生效後，紐西蘭液態乳「零關稅」進口將對本土酪農業造成衝擊。為更明確掌握酪農產業因應策略及需求，南市府今邀集酪農戶座談傾聽看法。

「研商酪農輔導因應措施座談會」今天在柳營區農會召開。依台南市農業局今年第3季統計，台南市有101場乳牛場，在養頭數2萬2000多頭，為全國第二的乳牛飼養縣市，約占18%，其中以柳營區居首，六甲區及鹽水區次之。

目前針對近年生乳產量「供過於求」產銷問題，農業部透過各種配套因應措施，逐步調降年度生乳產量，以符合年產量43萬公噸生產目標，並落實畜牧場管理工作。

農業局長李建裕表示，今年11月3日已函請農業部對酪農業提供相關因應策略及實質協助，包含建請補助經費設置智慧化設備推動產業轉型升級、輔導小農自創品牌並配合建立產銷履歷酪農獎勵機制、強化標示區隔國內鮮乳及進口奶、持續推動食農教育與媒合食品業者生產多元加工乳製品、針對國產鮮乳保價及乳廠保量、成立乳業發展基金補助酪農相關措施，提升本土酪農業生產效率及競爭力，並保障國人消費權益。

出席今天座談的酪農業者，希望農業部明確訂定生乳年目標產量與建立剩餘乳處理機制，並評估設置國內奶粉廠以助剩餘乳去化可行性，調查酪農場設備需求以精準提供補助，建立輔導小農自創品牌接洽窗口，多方管道標示區隔使用國產乳產品及推廣等，對於規劃獎勵淘汰低效率乳牛有具體明確計畫執行。

農業局表示，會將今天蒐集酪農意見及建議反映中央，地方與中央政府都會與酪農共同面對這次關卡，並協力挺過衝擊，讓酪農持續為台灣乳業永續經營，更讓消費者能喝到優質在地新鮮鮮乳。

農業部 台南

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