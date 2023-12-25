職校實作廢棄物困擾校方 議員媒合農民協助解決

嘉義高工技職科班學生實作後遺留木屑、混凝土、磚塊、瓷磚等廢棄物，以往有清潔隊協助清運，但隨著嘉市焚化爐量能飽和，無法再協助清運，困擾著校方，由於職校屬教育部所管，市議員李奕德獲知後，媒合農民協助清運解決部分廢棄物，希望這方式供教育部参考，增列清運經費，媒合其他的事業單位協助清理。

李奕德表示，日前接獲校方人員反映，校內因有技職科班需要動手實作所產生的廢棄物如木屑、混凝土、磚塊、瓷磚等，過去環保局皆有清運，但是現在沒有，校園留有不少廢棄物困擾著校方。

經李奕德瞭解後才知道清潔隊之前是義務幫忙，現在因為嘉義市焚化爐已達最大量能，只能以市民的廢棄物優先。

他表示，嘉義市府、議會有支持所轄國中小等單位清理校園廢棄物（如樹木等修剪清運費用），但是屬於教育部所管的高等技職學校卻無補助可行，所需費用造成校方相當大的負擔與困擾。

經過李奕德尋找協助管道，日前有種植巴西白甘蔗的農民願意回收木屑，可覆蓋果園防治雜草，讓廢棄物變黃金。