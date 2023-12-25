雲林工務處改制 交通工務局揭牌拚完善地方交通

雲林縣政府工務處改制為「交通工務局」，今天揭牌，交通工務局長汪令堯表示，改制後任務加重，未來秉持為民服務初衷，爭取中央補助，完善地方交通。

縣府今天舉行交通工務局長布達宣誓典禮，在雲林縣議長黃凱等人見證下，縣長張麗善將印信交予汪令堯，並完成揭牌儀式。

張麗善說，交通工務局首任局長汪令堯，為逢甲大學建設規劃與工程博士學位學程博士，多年服務於交通機關，曾任交通部公路總局第五區養護工程處副處長，工程專業一流；縣府用人唯才，借重汪令堯對公共工程的專業及交通專才，盼為雲林縣民打造完善交通與建設。

汪令堯表示，交通工務局成立是任務加重，現階段重點工作項目包括「強化基礎道路建設，營造友善人本交通環境」、「打造零碳排放運輸環境」、「爭取台鐵高架、高鐵增班提升公共運輸量」、「打造虎尾高鐵運動園區辦理114年全國運會」。

汪令堯指出，交通工務局秉持為民服務初衷，再接再厲，爭取中央補助、加速交通建設，戮力執行各項工程，使生活機能更為優質，鄉鎮市更具發展潛力。

工務處改制為交通工務局後，人力編制僅增加人事、主計、政風3名主任，其餘人力並無增加或調整。